https://ria.ru/20250627/ekspert-2025755325.html

Орбан хочет создать венгерскую автономию на Украине, считает политолог

Орбан хочет создать венгерскую автономию на Украине, считает политолог - РИА Новости, 27.06.2025

Орбан хочет создать венгерскую автономию на Украине, считает политолог

Главный внешнеполитический интерес венгерского премьера Виктора Орбана состоит в создании венгерской автономии на Украине, что важнее для него, чем импорт... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:02:00+03:00

2025-06-27T11:02:00+03:00

2025-06-27T12:14:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Главный внешнеполитический интерес венгерского премьера Виктора Орбана состоит в создании венгерской автономии на Украине, что важнее для него, чем импорт российских энергоносителей, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политолог, специалист по странам Центральной Европы Вадим Трухачев."Во внешнеполитическом плане для него ключевой момент – это поддержка соплеменников в Закарпатье, кстати говоря, и в Румынии, и Словакии тоже. Прежде всего, в Закарпатье. Его неприятие поддержки Украины и всего, что с этим связано, в том числе антироссийских санкций, которые возникли из-за Украины, связано с тем, что в Закарпатье обижают его соплеменников. И он главное, что требует от ЕС – это отнюдь не про газ и не про нефть, а то, чтобы в Закарпатье создали венгерскую территориальную автономию", - полагает собеседник агентства. По мнению Трухачева, у Венгрии и ЕС сохраняются разногласия, например, в миграционной политике и вопросе однополых браков, однако Орбан не был бы столь "строптивым" в вопросе санкций против Москвы, если бы ЕС оказал давление на Украину для защиты венгерского меньшинства. Эксперт полагает, что Евросоюз в конечном счете примет очередной пакет антироссийских санкций, отредактировав его содержание в соответствии с позицией Венгрии и Словакии, выступающих против него наиболее активно. "Примут не 25 пунктов, а 20. Один уберут по настоянию Словакии, два уберут по настоянию Венгрии, два уберут просто так, потому что сочтут, что переборщили", - полагает он. Ранее Орбан заявил, что Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов.

https://ria.ru/20250626/orban-2025524099.html

https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022183504.html

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в мире, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, петер сийярто, кайя каллас, евросоюз, российский государственный гуманитарный университет