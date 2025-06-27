В ЕЭК рассказали о соглашениях ЕАЭС с ОАЭ и Монголией
Сагинтаев: соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на $5 млрд
© РИА Новости / Сергей БобылевЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Подписанные на саммите Евразийского экономического союза соглашения с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на 5 миллиардов долларов, развиваются отношения и с другими странами, сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам саммита.
По его словам, на саммите подписаны два важных международных документа.
"Первое - соглашение об экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Итоговые уступки эмиратской стороны покрывают 93% текущего экспорта ЕАЭС в ОАЭ, что в стоимостном выражения превышает 3 миллиарда долларов США. Второе - временное торговое соглашение с Монголией. Тарифными преференциями охвачено более 90% экспорта поставок ЕАЭС в Монголию на сумму 2 миллиарда долларов США", - сказал Сагинтаев.
По его словам, таким образом расширяются границы сотрудничества с третьими странами.
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"Эта работа проводится на системной основе. Имплементируется торговое соглашение с Вьетнамом, с Китаем, Сербией и Ираном. На финальную стадию вышли переговоры с Индией, с Индонезией. Ведется работа по Тунису и Иордании", - сказал глава ЕЭК.
По его словам, главы государств также рассмотрели основные направления международной деятельности ЕАЭС.
"За прошедшие годы позиции Евразийского экономического союза на международной арене значительно укрепились. СНГ, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР, СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и другие объединения являются нашими партнерами. Сегодня закладываются базовые контуры взаимодействия Союза с БРИКС. Расширяется сеть контактов со странами Латинской Америки и Африки. С правительствами 25 стран налажено взаимодействие в рамках меморандума о сотрудничестве. На площадках ООН и ее специализированных учреждений продвигается идея развития многостороннего диалога", - сообщил Сагинтаев.
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05