Рейтинг@Mail.ru
В ЕЭК рассказали о соглашениях ЕАЭС с ОАЭ и Монголией - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/eaes-2025889598.html
В ЕЭК рассказали о соглашениях ЕАЭС с ОАЭ и Монголией
В ЕЭК рассказали о соглашениях ЕАЭС с ОАЭ и Монголией - РИА Новости, 27.06.2025
В ЕЭК рассказали о соглашениях ЕАЭС с ОАЭ и Монголией
Подписанные на саммите Евразийского экономического союза соглашения с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на 5 миллиардов долларов, развиваются отношения и РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:13:00+03:00
2025-06-27T17:13:00+03:00
монголия
оаэ
сша
бакытжан сагинтаев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
снг
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025855467_0:9:3015:1705_1920x0_80_0_0_049fa7317b750f061e97e76293d749ac.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Подписанные на саммите Евразийского экономического союза соглашения с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на 5 миллиардов долларов, развиваются отношения и с другими странами, сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам саммита. По его словам, на саммите подписаны два важных международных документа. "Первое - соглашение об экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Итоговые уступки эмиратской стороны покрывают 93% текущего экспорта ЕАЭС в ОАЭ, что в стоимостном выражения превышает 3 миллиарда долларов США. Второе - временное торговое соглашение с Монголией. Тарифными преференциями охвачено более 90% экспорта поставок ЕАЭС в Монголию на сумму 2 миллиарда долларов США", - сказал Сагинтаев. По его словам, таким образом расширяются границы сотрудничества с третьими странами. "Эта работа проводится на системной основе. Имплементируется торговое соглашение с Вьетнамом, с Китаем, Сербией и Ираном. На финальную стадию вышли переговоры с Индией, с Индонезией. Ведется работа по Тунису и Иордании", - сказал глава ЕЭК. По его словам, главы государств также рассмотрели основные направления международной деятельности ЕАЭС. "За прошедшие годы позиции Евразийского экономического союза на международной арене значительно укрепились. СНГ, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР, СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и другие объединения являются нашими партнерами. Сегодня закладываются базовые контуры взаимодействия Союза с БРИКС. Расширяется сеть контактов со странами Латинской Америки и Африки. С правительствами 25 стран налажено взаимодействие в рамках меморандума о сотрудничестве. На площадках ООН и ее специализированных учреждений продвигается идея развития многостороннего диалога", - сообщил Сагинтаев.
https://ria.ru/20250627/minsk-2025809256.html
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
монголия
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025855467_371:0:3015:1983_1920x0_80_0_0_22f0e7c4268f3df5390dc221889109bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, оаэ, сша, бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, снг, экономика
Монголия, ОАЭ, США, Бакытжан Сагинтаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, СНГ, Экономика
В ЕЭК рассказали о соглашениях ЕАЭС с ОАЭ и Монголией

Сагинтаев: соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на $5 млрд

© РИА Новости / Сергей БобылевЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Подписанные на саммите Евразийского экономического союза соглашения с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на 5 миллиардов долларов, развиваются отношения и с другими странами, сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам саммита.
По его словам, на саммите подписаны два важных международных документа.
Заседание Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На заседании ВЕЭС обсудили экономические вопросы и удары по Ирану
Вчера, 13:38
"Первое - соглашение об экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Итоговые уступки эмиратской стороны покрывают 93% текущего экспорта ЕАЭС в ОАЭ, что в стоимостном выражения превышает 3 миллиарда долларов США. Второе - временное торговое соглашение с Монголией. Тарифными преференциями охвачено более 90% экспорта поставок ЕАЭС в Монголию на сумму 2 миллиарда долларов США", - сказал Сагинтаев.
По его словам, таким образом расширяются границы сотрудничества с третьими странами.
«
"Эта работа проводится на системной основе. Имплементируется торговое соглашение с Вьетнамом, с Китаем, Сербией и Ираном. На финальную стадию вышли переговоры с Индией, с Индонезией. Ведется работа по Тунису и Иордании", - сказал глава ЕЭК.
По его словам, главы государств также рассмотрели основные направления международной деятельности ЕАЭС.
"За прошедшие годы позиции Евразийского экономического союза на международной арене значительно укрепились. СНГ, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР, СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и другие объединения являются нашими партнерами. Сегодня закладываются базовые контуры взаимодействия Союза с БРИКС. Расширяется сеть контактов со странами Латинской Америки и Африки. С правительствами 25 стран налажено взаимодействие в рамках меморандума о сотрудничестве. На площадках ООН и ее специализированных учреждений продвигается идея развития многостороннего диалога", - сообщил Сагинтаев.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05
 
МонголияОАЭСШАБакытжан СагинтаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияСНГЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала