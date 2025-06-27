https://ria.ru/20250627/eaes-2025836103.html
ЕАЭС может стать ядром пространства интеграции интеграций, заявил Лукашенко
ЕАЭС может стать ядром пространства интеграции интеграций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2025
ЕАЭС может стать ядром пространства интеграции интеграций, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать ядром пространства "интеграции интеграций". РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:57:00+03:00
2025-06-27T14:57:00+03:00
2025-06-27T14:57:00+03:00
белоруссия
минск
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евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать ядром пространства "интеграции интеграций". "ЕАЭС способен стать ядром конкурентоспособного и успешного пространства интеграции интеграций, на котором евразийский экономический потенциал был бы сопряжен с громадными возможностями Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, АСЕАН и других объединений Глобального Юга и Востока", - сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске. Лукашенко отметил растущую в мире геополитическую напряженность и фрагментацию мировой экономики, которые, по его словам, диссонируют с запросом глобального большинства. "Мы должны все-таки постараться отбросить в сторону деструктивную повестку, которую навязывает так называемый "золотой миллиард". Нужно повышать конкурентоспособность экономики, развивать промышленность, добиваться технологического суверенитета, обеспечивать продовольственную безопасность, создавать условия для мирной и спокойной жизни наших народов", - сказал глава белорусского государства. Он отметил, что ЕАЭС прошел успешно этап становления и демонстрирует хорошие темпы развития. Лукашенко подчеркнул, что в период председательства в ЕАЭС Белоруссия будет принимать все необходимые меры для усиления экономического потенциала объединения и укрепления его международного авторитета. "Исходим из того, что механизмы углубленного сотрудничества союза с государствами-наблюдателями будут планомерно развиваться и позволят масштабировать евразийские проекты на более широкий интеграционный контур. Рассматриваем как прочную основу эффективного экономического сотрудничества с дружественными странами институт свободной торговли", - сказал он. "Международное позиционирование ЕАЭС должно оставаться приоритетным направлением наших усилий. Об этом мы и договорились, обсуждая проблемы в узком составе", - подчеркнул глава государства. В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Лукашенко.
https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025773930.html
https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025641127.html
https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, брикс
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, БРИКС
ЕАЭС может стать ядром пространства интеграции интеграций, заявил Лукашенко
Лукашенко: ЕАЭС может стать ядром успешного пространства интеграции интеграций
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать ядром пространства "интеграции интеграций".
"ЕАЭС способен стать ядром конкурентоспособного и успешного пространства интеграции интеграций, на котором евразийский экономический потенциал был бы сопряжен с громадными возможностями Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, АСЕАН и других объединений Глобального Юга и Востока", - сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске.
Лукашенко отметил растущую в мире геополитическую напряженность и фрагментацию мировой экономики, которые, по его словам, диссонируют с запросом глобального большинства.
"Мы должны все-таки постараться отбросить в сторону деструктивную повестку, которую навязывает так называемый "золотой миллиард". Нужно повышать конкурентоспособность экономики, развивать промышленность, добиваться технологического суверенитета, обеспечивать продовольственную безопасность, создавать условия для мирной и спокойной жизни наших народов", - сказал глава белорусского государства.
Он отметил, что ЕАЭС прошел успешно этап становления и демонстрирует хорошие темпы развития.
Лукашенко подчеркнул, что в период председательства в ЕАЭС Белоруссия будет принимать все необходимые меры для усиления экономического потенциала объединения и укрепления его международного авторитета. "Исходим из того, что механизмы углубленного сотрудничества союза с государствами-наблюдателями будут планомерно развиваться и позволят масштабировать евразийские проекты на более широкий интеграционный контур. Рассматриваем как прочную основу эффективного экономического сотрудничества с дружественными странами институт свободной торговли", - сказал он.
"Международное позиционирование ЕАЭС должно оставаться приоритетным направлением наших усилий. Об этом мы и договорились, обсуждая проблемы в узком составе", - подчеркнул глава государства.
В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Лукашенко.