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Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
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14:12 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/eaes-2025823434.html
Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС
Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие Кубы в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесет ей положительные результаты,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:12:00+03:00
2025-06-27T14:12:00+03:00
белоруссия
куба
минск
александр лукашенко
мигель диас-канель бермудес
евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие Кубы в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесет ей положительные результаты, союз будет делать все для этого. "Позвольте поблагодарить всех вас за то, что приехали в Беларусь. Думаю, вы об этом не сожалеете. Любые приезд и переговоры в общем составе (в рамках ЕАЭС – ред.), на площадках нашего союза, двусторонние контакты обязательно принесут результаты, прежде всего тем, как Республика Куба (партнерам союза – ред.)... Наш друг Мигель (президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - ред.) здесь присутствует. Он искренне уже в который раз присутствует на нашем заседании. Это обязательно принесет кубинскому народу свои плодотворные результаты. Мы для этого будем все делать", - сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске.
https://ria.ru/20250627/eaes-2025800707.html
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белоруссия, куба, минск, александр лукашенко, мигель диас-канель бермудес, евразийский экономический союз
Белоруссия, Куба, Минск, Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель Бермудес, Евразийский экономический союз
Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС

Лукашенко: участие Кубы в ЕАЭС принесет ей положительные результаты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие Кубы в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесет ей положительные результаты, союз будет делать все для этого.
"Позвольте поблагодарить всех вас за то, что приехали в Беларусь. Думаю, вы об этом не сожалеете. Любые приезд и переговоры в общем составе (в рамках ЕАЭС – ред.), на площадках нашего союза, двусторонние контакты обязательно принесут результаты, прежде всего тем, как Республика Куба (партнерам союза – ред.)... Наш друг Мигель (президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - ред.) здесь присутствует. Он искренне уже в который раз присутствует на нашем заседании. Это обязательно принесет кубинскому народу свои плодотворные результаты. Мы для этого будем все делать", - сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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БелоруссияКубаМинскАлександр ЛукашенкоМигель Диас-Канель БермудесЕвразийский экономический союз
 
 
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