https://ria.ru/20250627/eaes-2025823434.html

Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС

Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие Кубы в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесет ей положительные результаты,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:12:00+03:00

2025-06-27T14:12:00+03:00

2025-06-27T14:12:00+03:00

белоруссия

куба

минск

александр лукашенко

мигель диас-канель бермудес

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие Кубы в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесет ей положительные результаты, союз будет делать все для этого. "Позвольте поблагодарить всех вас за то, что приехали в Беларусь. Думаю, вы об этом не сожалеете. Любые приезд и переговоры в общем составе (в рамках ЕАЭС – ред.), на площадках нашего союза, двусторонние контакты обязательно принесут результаты, прежде всего тем, как Республика Куба (партнерам союза – ред.)... Наш друг Мигель (президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - ред.) здесь присутствует. Он искренне уже в который раз присутствует на нашем заседании. Это обязательно принесет кубинскому народу свои плодотворные результаты. Мы для этого будем все делать", - сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске.

https://ria.ru/20250627/eaes-2025800707.html

белоруссия

куба

минск

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белоруссия, куба, минск, александр лукашенко, мигель диас-канель бермудес, евразийский экономический союз