https://ria.ru/20250627/dvigateley-2025696480.html

Создание судовых малооборотных двигателей для флота займет 3,5 года

Создание судовых малооборотных двигателей для флота займет 3,5 года - РИА Новости, 27.06.2025

Создание судовых малооборотных двигателей для флота займет 3,5 года

Разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота России займет 3,5 года, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:23:00+03:00

2025-06-27T02:23:00+03:00

2025-06-27T02:23:00+03:00

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота России займет 3,5 года, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Кингисеппского машзавода" (КМЗ) Михаил Даниленко. Такие двигатели будут устанавливаться на суда большого водоизмещения: нефтеналивные танкеры, сухогрузы, балкеры и другие. Сейчас на российские суда подобного класса устанавливаются двигатели зарубежного производства. "Производство этих двигателей мы должны освоить за 3,5 года. Мы находимся на этапе переговоров с ОСК для разработки и создания подобного двигателя мощностью 9 Мегаватт и более и производства. Сначала штучного производства, затем подготовка к серии. В этом году мы начнем процесс. Необходимо выйти на производство 30 таких двигателей в год", - сказал Даниленко. По его словам, это будут двигатели весом от 250 тонн каждый. "Чтобы вы себе представляли, это примерно трехэтажный дом. Этот двигатель обеспечивают движение судов водоизмещением 40-50 тысяч тонн. Опять же для сравнения, водоизмещение нашего единственного в ВМФ РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" - порядка 50 тысяч тонн", - сказал директор. Он подчеркнул, что главным в этом вопросе является финансирование. "Все остальные вопросы мы точно решим: у нас есть все наработки, потенциал и опыт, главное - специалисты", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html

https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html

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экономика, технологии, россия, объединенная судостроительная корпорация