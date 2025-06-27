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В России создадут двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов - РИА Новости, 27.06.2025
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11:09 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/dvigatel--2025757803.html
В России создадут двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов
В России создадут двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов - РИА Новости, 27.06.2025
В России создадут двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов
Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в России в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:09:00+03:00
2025-06-27T11:09:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в России в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко. "Следующим этапом будут суда-газовозы с СПГ. В России пока нет никаких моторов, и нам нужно будет сделать такие же двигатели на газу для обеспечения Северного морского пути. Делать их на дизельной тяге нелогично: будет битопливо. Такой замысел. То есть стартует судно на дизеле, а дальше переходит на газ. В России таких технических решений пока нет. Но в течение трех лет мы сможем сделать, если будет финансирование. Деньги уже выделены", - сказал Даниленко.
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России создадут двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов

Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в РФ за 3 года

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в России в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко.
"Следующим этапом будут суда-газовозы с СПГ. В России пока нет никаких моторов, и нам нужно будет сделать такие же двигатели на газу для обеспечения Северного морского пути. Делать их на дизельной тяге нелогично: будет битопливо. Такой замысел. То есть стартует судно на дизеле, а дальше переходит на газ. В России таких технических решений пока нет. Но в течение трех лет мы сможем сделать, если будет финансирование. Деньги уже выделены", - сказал Даниленко.
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