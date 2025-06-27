Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии
Виновник ДТП с тремя погибшими в КБР был лишен прав и сел за руль пьяным
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Нива", которого считают виновником ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он был лишен прав, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Вечером в четверг в Баксанском районе 33-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз". После столкновения грузовик потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами Audi и "Лада Приора". В результате погибли три человека: 20-летний водитель "Лада Приора" и два его пассажира, 21 года и 22 лет.
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
Региональная прокуратура сообщила, что контролирует ход расследования уголовного дела по факту аварии, которое возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Фигурантом дела стал водитель "Нивы", который, по данным следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом он ранее был лишен водительских прав", - сказал собеседник агентства.
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