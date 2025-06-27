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Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 27.06.2025
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10:30 27.06.2025 (обновлено: 10:37 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/dtp-2025742709.html
Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии
Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 27.06.2025
Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии
Водитель автомобиля "Лада Нива", которого считают виновником ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находился в состоянии алкогольного... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:30:00+03:00
2025-06-27T10:37:00+03:00
происшествия
баксанский район
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Нива", которого считают виновником ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он был лишен прав, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Вечером в четверг в Баксанском районе 33-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз". После столкновения грузовик потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами Audi и "Лада Приора". В результате погибли три человека: 20-летний водитель "Лада Приора" и два его пассажира, 21 года и 22 лет. Региональная прокуратура сообщила, что контролирует ход расследования уголовного дела по факту аварии, которое возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Фигурантом дела стал водитель "Нивы", который, по данным следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом он ранее был лишен водительских прав", - сказал собеседник агентства.
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баксанский район
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происшествия, баксанский район, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Баксанский район, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

Виновник ДТП с тремя погибшими в КБР был лишен прав и сел за руль пьяным

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Нива", которого считают виновником ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он был лишен прав, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Вечером в четверг в Баксанском районе 33-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз". После столкновения грузовик потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами Audi и "Лада Приора". В результате погибли три человека: 20-летний водитель "Лада Приора" и два его пассажира, 21 года и 22 лет.
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
Региональная прокуратура сообщила, что контролирует ход расследования уголовного дела по факту аварии, которое возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Фигурантом дела стал водитель "Нивы", который, по данным следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом он ранее был лишен водительских прав", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияБаксанский районРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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