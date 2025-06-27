https://ria.ru/20250627/dtp-2025742709.html

Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 27.06.2025

Появились подробности ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

Водитель автомобиля "Лада Нива", которого считают виновником ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находился в состоянии алкогольного... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:30:00+03:00

2025-06-27T10:30:00+03:00

2025-06-27T10:37:00+03:00

происшествия

баксанский район

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025744135_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_fbee54feede2c77c540107d2c3a54f1b.jpg

НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Нива", которого считают виновником ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он был лишен прав, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Вечером в четверг в Баксанском районе 33-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз". После столкновения грузовик потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами Audi и "Лада Приора". В результате погибли три человека: 20-летний водитель "Лада Приора" и два его пассажира, 21 года и 22 лет. Региональная прокуратура сообщила, что контролирует ход расследования уголовного дела по факту аварии, которое возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Фигурантом дела стал водитель "Нивы", который, по данным следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом он ранее был лишен водительских прав", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html

баксанский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, баксанский район, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)