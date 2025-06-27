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В Кабардино-Балкарии в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека - РИА Новости, 27.06.2025
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02:05 27.06.2025 (обновлено: 10:38 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/dtp-2025695554.html
В Кабардино-Балкарии в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека
В Кабардино-Балкарии в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека - РИА Новости, 27.06.2025
В Кабардино-Балкарии в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило управление ГИБДД регионального... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:05:00+03:00
2025-06-27T10:38:00+03:00
происшествия
баксанский район
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило управление ГИБДД регионального МВД. "Примерно в 22.30 мск в четверг по автомобильной дороге "Подъезд от "ФД Кавказ" к с. Куба" в Баксанском районе 33-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Камаз". После столкновения грузовой транспорт потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами "Audi" и "Лада Приора", - говорится в сообщении. В результате аварии погибли 20-летний водитель "Лада Приора" и два его пассажира, 21 года и 22 лет, жители Баксанского района. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Баксанский".
https://ria.ru/20250625/dtp-2025337537.html
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происшествия, баксанский район, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Баксанский район, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кабардино-Балкарии в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека

ГИБДД: в Кабардино-Балкарии в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило управление ГИБДД регионального МВД.
"Примерно в 22.30 мск в четверг по автомобильной дороге "Подъезд от "ФД Кавказ" к с. Куба" в Баксанском районе 33-летний водитель автомобиля "Лада Нива" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Камаз". После столкновения грузовой транспорт потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами "Audi" и "Лада Приора", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
В результате аварии погибли 20-летний водитель "Лада Приора" и два его пассажира, 21 года и 22 лет, жители Баксанского района.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Баксанский".
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ПроисшествияБаксанский районГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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