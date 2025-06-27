https://ria.ru/20250627/dron-2025798129.html

Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области

Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2025

Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области

Бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России отбили атаку украинских БПЛА на окраине города Токмак Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:59:00+03:00

2025-06-27T12:59:00+03:00

2025-06-27T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

токмак

запорожская область

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 27 июн - РИА Новости. Бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России отбили атаку украинских БПЛА на окраине города Токмак Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Кама". "Наше подразделение находилось на боевом дежурстве, когда поступило предупреждение об атаке БПЛА. Заняли позиции, при появлении целей начали отрабатывать. Было сбито два БПЛА самолетного типа. Пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Токмака", - сказал "Кама". На видео, имеющемся в распоряжении агентства, военные стреляют по низко летящим дронам из автоматов, две цели при поражении взорвались.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

токмак

запорожская область

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россия, токмак, запорожская область