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Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2025
Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области
Бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России отбили атаку украинских БПЛА на окраине города Токмак Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:59:00+03:00
2025-06-27T12:59:00+03:00
2025-06-27T12:59:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 27 июн - РИА Новости. Бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России отбили атаку украинских БПЛА на окраине города Токмак Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Кама". "Наше подразделение находилось на боевом дежурстве, когда поступило предупреждение об атаке БПЛА. Заняли позиции, при появлении целей начали отрабатывать. Было сбито два БПЛА самолетного типа. Пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Токмака", - сказал "Кама". На видео, имеющемся в распоряжении агентства, военные стреляют по низко летящим дронам из автоматов, две цели при поражении взорвались.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Токмак, Запорожская область
Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" из автоматов отбили атаку дронов ВСУ на окраине Токмака