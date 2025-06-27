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При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 27.06.2025
При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Аксеновка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:05:00+03:00
2025-06-27T20:05:00+03:00
2025-06-27T20:05:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Аксеновка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что ряд домостроений в Аксеновке получил повреждения при артобстреле ВСУ. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщало, что ВСУ в 18.50 выпустили по центру Горловки ракету из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ поселка Аксеновка пострадала мирная жительница