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При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница

При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 27.06.2025

При обстреле ВСУ поселка в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Аксеновка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:05:00+03:00

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2025-06-27T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Аксеновка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что ряд домостроений в Аксеновке получил повреждения при артобстреле ВСУ. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщало, что ВСУ в 18.50 выпустили по центру Горловки ракету из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250627/litiy-2025771982.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол