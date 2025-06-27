Устроившую эротический перфоманс в Новочеркасске девушку ждет обследование
Жительницу Новочеркасска направили на обследование из-за поведения у фонтана
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Полиция установила личность девушки, чье скандальное поведение возле городского фонтана в Новочеркасске Ростовской области вызвало широкий общественный резонанс, правоохранители доставили ее в специализированное медучреждение для прохождения обследования, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
В пятницу в ряде соцсетей стали распространяться видеоролики якобы из ростовского Новочеркасска с девушкой, которая вызывающе вела себя в общественных местах. Вначале она полуголая бегала по центру города, а затем переместилась к одному из городских фонтанов, где устроила на глазах очевидцев "эротический перфоманс". И после этого она уединилась в одном из двором якобы с курьером-мигрантом, с которым у нее была интимная близость. Пользователи соцсетей предположили, что девушка могла быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В полиции прокомментировали этот инцидент, сообщив, что в отдел полиции №1 Межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Заявитель рассказал, что заметил девушку, которая вела себя неадекватно. Когда на место приехали полицейские, девушки уже там не было, но им удалось установить ее личность.
"В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий личность девушки была установлена. Полицейские доставили ее в специализированное медицинское учреждение для прохождения обследования", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
В настоящее время проведение проверочных мероприятий продолжается, по их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в ведомстве.