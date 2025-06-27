https://ria.ru/20250627/devochka-2025953991.html

В Карелии девочка утонула в реке

В Карелии девочка утонула в реке - РИА Новости, 27.06.2025

В Карелии девочка утонула в реке

Уголовное дело возбуждено после того, как пятилетняя девочка утонула в реке в Пряжинском районе Карелии, сообщило республиканское следственное управление. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:48:00+03:00

2025-06-27T22:48:00+03:00

2025-06-27T22:48:00+03:00

происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как пятилетняя девочка утонула в реке в Пряжинском районе Карелии, сообщило республиканское следственное управление. Как отмечается, в пятницу вечером в акватории реки Чална Пряжинского района было обнаружено тело пятилетнего ребенка. "Предварительно установлено, что малолетняя вместе со своим несовершеннолетними братом и знакомой находились в непосредственной близости от реки. Погибшая поскользнулась, упала в воду, после чего пропала из виду", - говорится в сообщении. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, уточняет СУСК по Карелии. При этом ведомство называет недостоверной информацию ряда интернет-ресурсов о том, что родители погибшей девочки были пьяны. "В социальных медиа распространяется информация о том, что родители погибшей находились в состоянии алкогольного опьянения. Данная информация недостоверная, что подтверждается результатами медицинского освидетельствования", - заключают в СУСК.

https://ria.ru/20250627/sk-2025867048.html

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происшествия, республика карелия, россия, следственный комитет россии (ск рф)