https://ria.ru/20250627/dannye-2025757705.html
В ЛНР мужчине вынесли приговор за передачу стратегических данных ВСУ
В ЛНР мужчине вынесли приговор за передачу стратегических данных ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
В ЛНР мужчине вынесли приговор за передачу стратегических данных ВСУ
Верховный суд ЛНР приговорил 21-летнего гражданина России к 17 годам заключения за передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС России, сообщила РИА... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:08:00+03:00
2025-06-27T11:08:00+03:00
2025-06-27T11:30:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил 21-летнего гражданина России к 17 годам заключения за передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС России, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России."Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Владислава Рогачова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила Усачева.Суд установил, что в июле 2023 года Рогачов добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера за денежное вознаграждение. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рогачова к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима", - пояснила собеседница агентства.Государственное обвинение по уголовному делу поддержано первым заместителем прокурора республики Валерием Кузьминым.
https://ria.ru/20250627/agent-2025732395.html
https://ria.ru/20250626/peredacha-2025522932.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Киев, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР мужчине вынесли приговор за передачу стратегических данных ВСУ
В ЛНР мужчину приговорили к 17 годам за передачу стратегических данных ВСУ