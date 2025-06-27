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Холдинг "КМЗ" планирует войти в состав ОСК, заявил Даниленко - РИА Новости, 27.06.2025
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01:55 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/danilenko-2025695165.html
Холдинг "КМЗ" планирует войти в состав ОСК, заявил Даниленко
Холдинг "КМЗ" планирует войти в состав ОСК, заявил Даниленко - РИА Новости, 27.06.2025
Холдинг "КМЗ" планирует войти в состав ОСК, заявил Даниленко
Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) планирует войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в ближайшее время состоится... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:55:00+03:00
2025-06-27T01:55:00+03:00
экономика
россия
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) планирует войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в ближайшее время состоится подписание документов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "КМЗ" Михаил Даниленко. Холдинг "KMЗ" сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. "Сейчас мы рассматриваем вопрос перехода компании в состав ОСК. Потому что это крупная задача (разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота – ред.), для решения которой нужно стабильное и объемное финансирование. России нужен собственный крупнотоннажный флот, а для него нужны двигатели. Скоро выйдем на подписание сделки", - сказал Даниленко.
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экономика, россия, объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, Объединенная судостроительная корпорация
Холдинг "КМЗ" планирует войти в состав ОСК, заявил Даниленко

Даниленко: холдинг "КМЗ" планирует войти в состав ОСК

© Фото : KMZКатер РХ-1173 компании KMZ
Катер РХ-1173 компании KMZ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : KMZ
Катер РХ-1173 компании KMZ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) планирует войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в ближайшее время состоится подписание документов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "КМЗ" Михаил Даниленко.
Холдинг "KMЗ" сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.
"Сейчас мы рассматриваем вопрос перехода компании в состав ОСК. Потому что это крупная задача (разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота – ред.), для решения которой нужно стабильное и объемное финансирование. России нужен собственный крупнотоннажный флот, а для него нужны двигатели. Скоро выйдем на подписание сделки", - сказал Даниленко.
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ЭкономикаРоссияОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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