https://ria.ru/20250627/bpla-2025923227.html
Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне
Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне - РИА Новости, 27.06.2025
Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне
Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, предприятия могут производить сотни тысяч дронов в месяц, полностью удовлетворяя потребности российских... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:53:00+03:00
2025-06-27T18:53:00+03:00
2025-06-27T19:33:00+03:00
технологии
россия
денис мантуров
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, предприятия могут производить сотни тысяч дронов в месяц, полностью удовлетворяя потребности российских войск, говорится в сообщении на сайте правительства. По информации на сайте, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Новгородскую область ознакомился с деятельностью промышленных предприятий региона и посетил одну из площадок производства оптоволоконных дронов "Князь Вандал Новгородский". "Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, и сегодня отечественные предприятия могут производить сотни тысяч подобных дронов в месяц, полностью удовлетворяя любые потребности Вооруженных сил", - говорится в сообщении. По данным правительства, беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который российские войска впервые применили на СВО в августе 2024года, на сегодняшний день является самым результативным в мире FPV-дроном по соотношению стоимость и эффективности применения. Дрон уже уничтожил технику ВСУ на сумму, превышающую два миллиарда долларов, отметили на сайте кабмина.В ходе посещения АО "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике", входящего в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", первому вице-премьеру представили инновационную серийную продукцию предприятия, а также перспективные проекты по созданию современных отечественных электронных компонентов на базе материалов и комплектующих изделий, произведенных в России.
https://ria.ru/20250612/putin-2022544856.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, денис мантуров, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф
Технологии, Россия, Денис Мантуров, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы РФ
Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне
Правительство: в России производят сотни тысяч дронов на оптоволокне в месяц