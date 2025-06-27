https://ria.ru/20250627/bpla-2025923227.html

Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне

Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне - РИА Новости, 27.06.2025

Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне

Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, предприятия могут производить сотни тысяч дронов в месяц, полностью удовлетворяя потребности российских... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:53:00+03:00

2025-06-27T18:53:00+03:00

2025-06-27T19:33:00+03:00

технологии

россия

денис мантуров

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, предприятия могут производить сотни тысяч дронов в месяц, полностью удовлетворяя потребности российских войск, говорится в сообщении на сайте правительства. По информации на сайте, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Новгородскую область ознакомился с деятельностью промышленных предприятий региона и посетил одну из площадок производства оптоволоконных дронов "Князь Вандал Новгородский". "Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, и сегодня отечественные предприятия могут производить сотни тысяч подобных дронов в месяц, полностью удовлетворяя любые потребности Вооруженных сил", - говорится в сообщении. По данным правительства, беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который российские войска впервые применили на СВО в августе 2024года, на сегодняшний день является самым результативным в мире FPV-дроном по соотношению стоимость и эффективности применения. Дрон уже уничтожил технику ВСУ на сумму, превышающую два миллиарда долларов, отметили на сайте кабмина.В ходе посещения АО "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике", входящего в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", первому вице-премьеру представили инновационную серийную продукцию предприятия, а также перспективные проекты по созданию современных отечественных электронных компонентов на базе материалов и комплектующих изделий, произведенных в России.

https://ria.ru/20250612/putin-2022544856.html

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технологии, россия, денис мантуров, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф