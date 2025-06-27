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Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА

Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025

Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА

Российские военные за ночь сбили почти сорок дронов ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:29:00+03:00

2025-06-27T07:29:00+03:00

2025-06-27T08:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти сорок дронов ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ростовская область, волгоградская область, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, самарская область