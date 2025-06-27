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Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 27.06.2025 (обновлено: 08:41 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/bpla-2025707390.html
Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА
Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025
Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА
Российские военные за ночь сбили почти сорок дронов ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:29:00+03:00
2025-06-27T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
волгоградская область
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
самарская область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти сорок дронов ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
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россия, ростовская область, волгоградская область, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, самарская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Волгоградская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Самарская область

Над шестью регионами за ночь сбили 39 БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти сорок дронов ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы ликвидировали:
  • 19 БПЛА — над Ростовской областью;
  • 13 — над Волгоградской;
  • четыре — над Крымом;
  • по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьВолгоградская областьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныБезопасностьСамарская область
 
 
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