Как избавиться от сорняков в огороде: простые и эффективные средства
Как избавиться от сорняков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Избавиться от сорняков быстро, эффективно и без вреда для здоровья — одна из основных задач садоводов в разгар сезона. Чем обрабатывать участок от нежелательной травы, что выбрать — профессиональные или народные средства — в материале РИА Новости.
Борьба с сорняками
С началом огородного сезона дачники и садоводы неизбежно сталкиваются с появлением нежелательной растительности на участках: сорняки захватывают территорию, отведенную для выращивания овощей, ягод, цветов и других культур.
Как результат — эстетически непривлекательный участок из-за разросшегося бурьяна и значительное снижение урожайности.
- Вытянувшаяся и разросшаяся трава препятствует попаданию солнечного света на грядки.
- Овощные и ягодные культуры лишаются возможности своевременно созревать и развиваться.
- В таком случае все силы уходят на то, чтобы тянуться к солнцу, а не формировать плоды. Часть урожая неизбежно сгнивает.
- На бурьяне размножаются вредители, которые впоследствии будут съедать зелень, овощи и ягоды.
Если своевременно не решить проблему с нежелательными растениями, они нанесут урон и корневым системам огородных культур. Существует множество как народных, так и химических способов избавления от сорняков, главное — вовремя обрабатывать землю и следить за ее состоянием в течение сезона.
Как избавиться от сорняков
Причины появления сорняков на участке
Сорные растения — это дикорастущие травы, которые конкурируют с культурными растениями за ресурсы: свет, воду и питательные вещества.
- Причина появления бурьяна — следствие неправильного ухода за почвой. Когда земля не обрабатывается должным образом — возникают оптимальные условия для роста сорняков.
- Не рыхлите землю? Недостаток органических веществ? Отсутствие мульчирования? Все эти факторы могут способствовать их распространению.
Даже при тщательном очищении участка от растительности семена сорняков сохраняются в земле на длительное время. И прорастают, когда условия становятся благоприятными.
- Множество видов сорной травы способны размножаться и вегетативно — из частей старого растения: корней, стеблей, листьев, корневищ, клубней, луковиц.
- Активно расходятся сорняки по участку и благодаря ветру, дождям, даже на обуви и инструментах садоводов.
Виды сорняков
Изучение многообразия сорняков, их особенностей и способов борьбы с ними — задача, которая стоит перед каждым огородником, желающим вырастить богатый и здоровый урожай.
Однолетние сорняки
Зачастую очень быстро прорастают, особенно в условиях, когда земля обрабатывается недостаточно тщательно.
- 1.Амброзия полыннолистная — одно из самых агрессивных растений-сорняков, которое способно вырасти до полутора метров в высоту. Оно выделяет аллергены, способные вызывать серьезные проблемы со здоровьем у людей с аллергией.
- 2.Плевел — высокое растение с характерными узкими листьями, которое легко прорастает совершенно в любых условиях, быстро занимая земельное пространство и конкурируя с культурными растениями за ресурсы.
- 3.Захватывают почву и низкорослые сорняки — такие, как головня. Это растение, часто встречающееся в садах, чьи семена могут сохраняться в почве до 20 лет.
Многолетние сорняки
Живут несколько лет и могут размножаться как семенами, так и вегетативно — через корневища или клубни. Они устойчивее к неблагоприятным условиям и требуют особого внимания.
- 1.Осот — самое распространенное в средней полосе нежелательное многолетнее растение. Имеет глубокие корни, что делает его трудновыводимым. Очень быстро разрастается, в следствие чего затеняет культурные растения.
- 2.Одуванчик — еще одно известное сорное растение. Его желтые цветы превращаются в пушистые семенные головки, которые легко разлетаются по ветру, засеивая собой большую площадь земельного участка.
Крапива не только больно жалит, но и быстро разрастается, выбирая в основном влажные участки почвы.
Полукустарниковые и кустарниковые сорняки
Этот вид бурьяна достигает значительных размеров и гарантировано затеняет попадающие под их рост культурные растения.
Борщевик — самый опасный из всех. Это крупное растение с толстыми мощными стеблями и большими листьями. Борщевик достигает высоты до трех метров и выделяет сок, вызывающий серьезные ожоги на коже.
Водные и болотные сорняки
Некоторые виды сорной травы предпочитают влажные условия и могут расти на берегах водоемов или в заболоченных местах.
Ряска — один из примеров таких вредителей. Это мелкое водное растение, которое способно быстро покрывать поверхность воды, затеняя другие водные растения и нарушая экосистему.
Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков
Механические методы
Один из самых простых и безопасных способов, который можно применять на любом этапе роста сорняков.
- Самый доступный способ — ручное удаление: выдергивание растений с корнями. Потребуются лишь садовые перчатки и, при необходимости, садовые инструменты (тяпка или лопата.
- Важно удалять сорняки до того, как они начнут цвести и образовывать семена. Использование плуга или культиватора также поможет уничтожить корни сора. Однако этот метод требует аккуратности, чтобы избежать повреждения корней культурных растений.
- Важный этап в избавлении от сорной травы — мульчирование: покрытие поверхности земли слоем органического или неорганического материала (сено, солома, древесная щепа, пленка). Мульча препятствует прорастанию семян сорняков, а также улучшает структуру и питательные свойства почвы.
Химические способы
Подразумевают использование гербицидов — специальных химических веществ, которые уничтожают нежелательные растения.
Существует два типа гербицидов: селективные и неселективные. Первые воздействуют только на определенные виды растений, в то время как неселективные уничтожают все растения на обработанной площади.
При использовании химических средств важно обрабатывать растения в сухую безветренную погоду, чтобы избежать их попадания на культурные растения. При подобной обработке почвы нужно надевать защитную одежду.
Олег Киреев, директор по развитию Сервисной компании “Мой гектар”, предупреждает, что химикаты должны использоваться только сертифицированными препаратами и с соблюдением всех норм безопасности.
Агротехнические приемы
Направлены на создание условий, при которых они просто не смогут развиваться. К таким приемам относится севооборот — чередование различных культур на одном и том же участке, что помогает сократить численность сорной травы.
А такие, казалось бы, очевидные ритуалы, как использование правильных удобрений и корректный режим полива способствуют здоровому росту культурных растений, что делает их более конкурентоспособными по отношению к сорнякам.
Как избавиться от сорняков
Народные средства борьбы
Преимущество — они наиболее доступные и экологически чистые.
- 1.Для обработки сорняков можно использовать уксус с высокой концентрацией (около 20%), он вызывает их высыхание и гибель. Наносить уксус на листья сора также необходимо в безветренную погоду, чтобы избежать воздействия на культурные растения.
- 2.Для борьбы с бурьяном можно использовать и солевой раствор — им необходимо опрыскивать листья сорняков, также остерегаясь попадания на другие растения.
- 3.Кипяток — пожалуй, самое простое, но эффективное средство уничтожения сорняков. Его нужно залить на нежелательную растительность, вследствие чего она погибнет.
Профилактика появления сорняков
- 1.Находитесь на стадии выбора огородной зоны на участке? Используйте хорошо освещенные и проветриваемые места. Сорняки предпочитают тенистые и сырые места, именно так вы создадите менее благоприятные условия для их роста.
- 2.Перед началом работы на участке проведите анализ почвы. Плодородная почва с высоким содержанием органических веществ способствует росту культурных растений, что делает их более конкурентоспособными по отношению к сорнякам.
- 3.Высаживайте сидераты — растения, используемые для улучшения структуры почвы, подавления роста сорняков и насыщения ее азотом. Популярными и доступными сидератами выступают горчица, фацелия, клевер.
- 4.Выбирайте плодовые культуры, которые быстро растут и занимают всю доступную площадь. Это поможет уменьшить количество свободного пространства, в котором могут развиваться сорняки.
- 5.Избегайте избыточного полива. Это создает благоприятные условия для роста сорняков. Поливайте только те участки, где это действительно необходимо.
Сорняки — неизбежная часть садоводства, их истребление требует времени и усилий. Однако используя правильные методы, можно гарантированно создать благоприятные условия для роста культурных растений и минимизировать влияние нежелательной растительности на урожай.
Как избавиться от сорняков
Мнение эксперта
Олег Киреев, директор по развитию Сервисной компании "Мой гектар":
Борьба с сорными инвазивными растениями направлена в первую очередь на защиту экосистемы региона: сохранение растительных культур, защита людей и животных. Такое растение, например, как борщевик считается одним из самых страшных врагов российского дачника. Этот сорняк быстро захватывает большие территории, обладает поражающей стойкостью к разным видам обработки и буквально обжигает любого, кто к нему прикоснется. Борьба с ним требует комплексного подхода и постоянного чередования методов обработки. В первую очередь, это два вида обработки земли трактором. После этого землю обрабатывают химикатами — специальным составом, чтобы уничтожить семена борщевика и предотвратить повторный рост.