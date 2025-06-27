https://ria.ru/20250627/borba-s-sornyakami-2025919096.html

Как избавиться от сорняков в огороде: простые и эффективные средства

Как избавиться от сорняков на участке и в огороде: простые и эффективные средства

Как избавиться от сорняков в огороде: простые и эффективные средства

Избавиться от сорняков быстро, эффективно и без вреда для здоровья — одна из основных задач садоводов в разгар сезона. Чем обрабатывать участок от нежелательной РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:57:00+03:00

2025-06-27T18:57:00+03:00

2025-06-27T18:57:00+03:00

сорняки

огород

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Избавиться от сорняков быстро, эффективно и без вреда для здоровья — одна из основных задач садоводов в разгар сезона. Чем обрабатывать участок от нежелательной травы, что выбрать — профессиональные или народные средства — в материале РИА Новости.Борьба с сорнякамиС началом огородного сезона дачники и садоводы неизбежно сталкиваются с появлением нежелательной растительности на участках: сорняки захватывают территорию, отведенную для выращивания овощей, ягод, цветов и других культур.Как результат — эстетически непривлекательный участок из-за разросшегося бурьяна и значительное снижение урожайности.Если своевременно не решить проблему с нежелательными растениями, они нанесут урон и корневым системам огородных культур. Существует множество как народных, так и химических способов избавления от сорняков, главное — вовремя обрабатывать землю и следить за ее состоянием в течение сезона.Причины появления сорняков на участкеСорные растения — это дикорастущие травы, которые конкурируют с культурными растениями за ресурсы: свет, воду и питательные вещества.Даже при тщательном очищении участка от растительности семена сорняков сохраняются в земле на длительное время. И прорастают, когда условия становятся благоприятными.Виды сорняковИзучение многообразия сорняков, их особенностей и способов борьбы с ними — задача, которая стоит перед каждым огородником, желающим вырастить богатый и здоровый урожай.Однолетние сорнякиЗачастую очень быстро прорастают, особенно в условиях, когда земля обрабатывается недостаточно тщательно.Многолетние сорнякиЖивут несколько лет и могут размножаться как семенами, так и вегетативно — через корневища или клубни. Они устойчивее к неблагоприятным условиям и требуют особого внимания.Крапива не только больно жалит, но и быстро разрастается, выбирая в основном влажные участки почвы.Полукустарниковые и кустарниковые сорнякиЭтот вид бурьяна достигает значительных размеров и гарантировано затеняет попадающие под их рост культурные растения.Борщевик — самый опасный из всех. Это крупное растение с толстыми мощными стеблями и большими листьями. Борщевик достигает высоты до трех метров и выделяет сок, вызывающий серьезные ожоги на коже.Водные и болотные сорнякиНекоторые виды сорной травы предпочитают влажные условия и могут расти на берегах водоемов или в заболоченных местах.Ряска — один из примеров таких вредителей. Это мелкое водное растение, которое способно быстро покрывать поверхность воды, затеняя другие водные растения и нарушая экосистему.Как избавиться от сорняковМеханические методыОдин из самых простых и безопасных способов, который можно применять на любом этапе роста сорняков.Химические способыПодразумевают использование гербицидов — специальных химических веществ, которые уничтожают нежелательные растения.Существует два типа гербицидов: селективные и неселективные. Первые воздействуют только на определенные виды растений, в то время как неселективные уничтожают все растения на обработанной площади.При использовании химических средств важно обрабатывать растения в сухую безветренную погоду, чтобы избежать их попадания на культурные растения. При подобной обработке почвы нужно надевать защитную одежду.Олег Киреев, директор по развитию Сервисной компании “Мой гектар”, предупреждает, что химикаты должны использоваться только сертифицированными препаратами и с соблюдением всех норм безопасности.Агротехнические приемыНаправлены на создание условий, при которых они просто не смогут развиваться. К таким приемам относится севооборот — чередование различных культур на одном и том же участке, что помогает сократить численность сорной травы.А такие, казалось бы, очевидные ритуалы, как использование правильных удобрений и корректный режим полива способствуют здоровому росту культурных растений, что делает их более конкурентоспособными по отношению к сорнякам.Народные средства борьбыПреимущество — они наиболее доступные и экологически чистые.Профилактика появления сорняковСорняки — неизбежная часть садоводства, их истребление требует времени и усилий. Однако используя правильные методы, можно гарантированно создать благоприятные условия для роста культурных растений и минимизировать влияние нежелательной растительности на урожай.Мнение экспертаОлег Киреев, директор по развитию Сервисной компании "Мой гектар":Борьба с сорными инвазивными растениями направлена в первую очередь на защиту экосистемы региона: сохранение растительных культур, защита людей и животных. Такое растение, например, как борщевик считается одним из самых страшных врагов российского дачника. Этот сорняк быстро захватывает большие территории, обладает поражающей стойкостью к разным видам обработки и буквально обжигает любого, кто к нему прикоснется. Борьба с ним требует комплексного подхода и постоянного чередования методов обработки. В первую очередь, это два вида обработки земли трактором. После этого землю обрабатывают химикатами — специальным составом, чтобы уничтожить семена борщевика и предотвратить повторный рост.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сорняки, огород