https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025706803.html

ПВО ночью сбила 39 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 39 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2025

ПВО ночью сбила 39 украинских беспилотников

Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:14:00+03:00

2025-06-27T07:14:00+03:00

2025-06-27T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских БПЛА", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Ранее самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщал о попытке атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров об отражении массированной атаки беспилотников на Суровикинский, Калачевский районы и город Волжский. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. Пострадавших во всех случаях нет.

https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025706686.html

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россия, безопасность, ростовская область, волгоградская область