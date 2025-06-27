https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025705224.html

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы Волгоградской области и город Волжский, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T06:41:00+03:00

2025-06-27T06:41:00+03:00

2025-06-27T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

калачевский район

волгоградская область

волжский

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Суровикинский, Калачевский районы Волгоградской области и город Волжский, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и городе ВолжскийВолгоградской области...", — приводит администрация региона слова Бочарова в Telegram-канале.Для ликвидации обломков БПЛА ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, на месте работают саперы. Также загорелась сухая трава, которую тушат пожарные. Пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html

калачевский район

волгоградская область

волжский

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происшествия, калачевский район, волгоградская область, волжский, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)