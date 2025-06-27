https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025703461.html

ПВО ночью уничтожила БПЛА в нескольких районах Ростовской области

ПВО ночью уничтожила БПЛА в нескольких районах Ростовской области - РИА Новости, 27.06.2025

ПВО ночью уничтожила БПЛА в нескольких районах Ростовской области

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах Ростовской области и в Шахтах, предварительно, никто не пострадал,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T06:01:00+03:00

2025-06-27T06:01:00+03:00

2025-06-27T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тарасовский район

ростовская область

шахты

юрий слюсарь

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах Ростовской области и в Шахтах, предварительно, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250626/drony-2025671880.html

тарасовский район

ростовская область

шахты

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происшествия, тарасовский район, ростовская область, шахты, юрий слюсарь