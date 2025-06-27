https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025688701.html

ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников

ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2025

ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:05:00+03:00

2025-06-27T00:05:00+03:00

2025-06-27T00:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

республика крым

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ."С 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Курской области, по четыре БпЛА сбито над территориями Брянской области и Республики Крым и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025688540.html

брянская область

республика крым

россия

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брянская область, республика крым, россия