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ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 27.06.2025 (обновлено: 00:08 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025688701.html
ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.06.2025
ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:05:00+03:00
2025-06-27T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
республика крым
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ."С 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Курской области, по четыре БпЛА сбито над территориями Брянской области и Республики Крым и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025688540.html
брянская область
республика крым
россия
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брянская область, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Республика Крым, Россия
ПВО вечером уничтожила 16 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером сбили 16 БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.
"С 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Курской области, по четыре БпЛА сбито над территориями Брянской области и Республики Крым и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Расчет российской гаубицы уничтожил восемь дронов ВСУ
00:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРеспублика КрымРоссия
 
 
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