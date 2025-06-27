https://ria.ru/20250627/belgorod-2025877604.html

Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО

Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 27.06.2025

Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО

Сотрудники УФСИН по Белгородской области собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на линии боевого соприкосновения, в том числе... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:42:00+03:00

2025-06-27T16:42:00+03:00

2025-06-27T16:42:00+03:00

надежные люди

белгородская область

россия

гуманитарная помощь

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Белгородской области собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на линии боевого соприкосновения, в том числе маскировочные сети, которые изготавливают осужденные, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления. Как подчеркнули в ведомстве, это не первая инициатива, направленная на поддержку бойцов в ходе специальной военной операции. За время проведения СВО сотрудники УФСИН собрали более 8,5 миллионов рублей, на которые были закуплены три автомобиля, куполы противодронные, противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, генераторы и другие необходимые вещи. "Сотрудники белгородского УФСИН собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения… На регулярной основе сотрудники УФСИН участвуют в акциях в поддержку СВО. Так, например, в рамках акции "Стерильность – фронту!" сотрудники исправительной колонии №1 изготовили и передали на стерилизацию и упаковку марлевые салфетки", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что семья сотрудников ИК-1 также приняла участие в акции "Окопная свеча в помощь бойцам СВО", изготовив окопные свечи, которые были упакованы и отправлены в зону СВО. Дети сотрудников УФСИН пишут письма и рисуют рисунки, выражая поддержку и благодарность военнослужащим. "Кроме того, в рамках волонтерского движения осужденные, отбывающие наказание в ИК-7 УФСИН России по Белгородской области, изготавливают маскировочные сети для российских военнослужащих… Участие в подобных волонтерских акциях позволяет осужденным, даже находясь в местах лишения свободы, оказать посильную помощь участникам СВО и внести свой вклад в приближение победы", - подчеркнули в УФСИН.

https://ria.ru/20250624/pomosch-2025091127.html

https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html

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белгородская область, россия, гуманитарная помощь