Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:42 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/belgorod-2025877604.html
Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО
Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 27.06.2025
Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО
Сотрудники УФСИН по Белгородской области собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на линии боевого соприкосновения, в том числе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:42:00+03:00
2025-06-27T16:42:00+03:00
надежные люди
белгородская область
россия
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025864123_0:328:720:733_1920x0_80_0_0_032fd4e06d3380aa5a8f9f204918a0e0.jpg
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Белгородской области собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на линии боевого соприкосновения, в том числе маскировочные сети, которые изготавливают осужденные, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления. Как подчеркнули в ведомстве, это не первая инициатива, направленная на поддержку бойцов в ходе специальной военной операции. За время проведения СВО сотрудники УФСИН собрали более 8,5 миллионов рублей, на которые были закуплены три автомобиля, куполы противодронные, противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, генераторы и другие необходимые вещи. "Сотрудники белгородского УФСИН собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения… На регулярной основе сотрудники УФСИН участвуют в акциях в поддержку СВО. Так, например, в рамках акции "Стерильность – фронту!" сотрудники исправительной колонии №1 изготовили и передали на стерилизацию и упаковку марлевые салфетки", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что семья сотрудников ИК-1 также приняла участие в акции "Окопная свеча в помощь бойцам СВО", изготовив окопные свечи, которые были упакованы и отправлены в зону СВО. Дети сотрудников УФСИН пишут письма и рисуют рисунки, выражая поддержку и благодарность военнослужащим. "Кроме того, в рамках волонтерского движения осужденные, отбывающие наказание в ИК-7 УФСИН России по Белгородской области, изготавливают маскировочные сети для российских военнослужащих… Участие в подобных волонтерских акциях позволяет осужденным, даже находясь в местах лишения свободы, оказать посильную помощь участникам СВО и внести свой вклад в приближение победы", - подчеркнули в УФСИН.
https://ria.ru/20250624/pomosch-2025091127.html
https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025864123_0:260:720:800_1920x0_80_0_0_bba229da515fae8a25ec152c2cbdc058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, гуманитарная помощь
Надежные люди, Белгородская область, Россия, Гуманитарная помощь
Сотрудники УФСИН Белгородской области передали гумпомощь для бойцов СВО

УФСИН Белгородской области передало очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Белгородской областиСотрудники белгородского УФСИН упаковывают посылки для бойцов
Сотрудники белгородского УФСИН упаковывают посылки для бойцов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба УФСИН России по Белгородской области
Сотрудники белгородского УФСИН упаковывают посылки для бойцов
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Белгородской области собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на линии боевого соприкосновения, в том числе маскировочные сети, которые изготавливают осужденные, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления.
Как подчеркнули в ведомстве, это не первая инициатива, направленная на поддержку бойцов в ходе специальной военной операции. За время проведения СВО сотрудники УФСИН собрали более 8,5 миллионов рублей, на которые были закуплены три автомобиля, куполы противодронные, противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, генераторы и другие необходимые вещи.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части
24 июня, 14:12
"Сотрудники белгородского УФСИН собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения… На регулярной основе сотрудники УФСИН участвуют в акциях в поддержку СВО. Так, например, в рамках акции "Стерильность – фронту!" сотрудники исправительной колонии №1 изготовили и передали на стерилизацию и упаковку марлевые салфетки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что семья сотрудников ИК-1 также приняла участие в акции "Окопная свеча в помощь бойцам СВО", изготовив окопные свечи, которые были упакованы и отправлены в зону СВО. Дети сотрудников УФСИН пишут письма и рисуют рисунки, выражая поддержку и благодарность военнослужащим.
"Кроме того, в рамках волонтерского движения осужденные, отбывающие наказание в ИК-7 УФСИН России по Белгородской области, изготавливают маскировочные сети для российских военнослужащих… Участие в подобных волонтерских акциях позволяет осужденным, даже находясь в местах лишения свободы, оказать посильную помощь участникам СВО и внести свой вклад в приближение победы", - подчеркнули в УФСИН.
Мотоциклы и мобильные электростанции - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
18 июня, 14:12
 
Надежные людиБелгородская областьРоссияГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала