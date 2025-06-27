https://ria.ru/20250627/belgorod-2025765110.html

Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве

Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2025

Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве

Председатели Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали документ о межпарламентском... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:35:00+03:00

2025-06-27T11:35:00+03:00

2025-06-27T11:35:00+03:00

белгородская область

россия

белоруссия

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатели Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали документ о межпарламентском сотрудничестве, сообщил спикер белгородского регионального заксобрания. "Взаимопомощь и партнерство – ключевые факторы прогресса. Подписанное сегодня соглашение о межпарламентском сотрудничестве знаменует важный этап в развитии наших отношений с Брестским областным советом депутатов", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Председатель Белгородской облдумы обсудил с Брилевичем перспективы реализации соглашения и наметили конкретные шаги по обмену опытом между законодательными органами. "Мы высоко ценим готовность коллег к совместной работе и взаимоподдержке, а историческая близость наших народов создает прочную основу для плодотворного сотрудничества. Белгородская областная Дума всегда открыта для расширения деловых связей и обмена лучшими практиками", – подчеркнул Клепиков. Также спикер Белгородской областной Думы принял участие в заседании секции "Межрегиональное сотрудничество, взаимодействие органов местного самоуправления России и органов местного управления Беларуси: опыт и перспективы" в рамках XII Форума регионов России и Беларуси. По итогам ее работы приняты рекомендации в адрес парламентов и органов исполнительной власти регионов обеих стран. "Уверен, что многолетний накопленный опыт успешного взаимодействия Союзных государств – прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества регионов и муниципалитетов России и Беларуси в экономической и социальной сферах. Но самое главное, что эта консолидация служит исключительно во благо интересов наших граждан", – отметил Клепиков.

https://ria.ru/20250611/gladkov-2022272910.html

https://ria.ru/20250625/promyshlennost-2025273145.html

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россия, белоруссия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума