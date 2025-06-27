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Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2025
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Белгородская область
 
11:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/belgorod-2025765110.html
Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве
Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2025
Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве
Председатели Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали документ о межпарламентском... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:35:00+03:00
2025-06-27T11:35:00+03:00
белгородская область
россия
белоруссия
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатели Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали документ о межпарламентском сотрудничестве, сообщил спикер белгородского регионального заксобрания. "Взаимопомощь и партнерство – ключевые факторы прогресса. Подписанное сегодня соглашение о межпарламентском сотрудничестве знаменует важный этап в развитии наших отношений с Брестским областным советом депутатов", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Председатель Белгородской облдумы обсудил с Брилевичем перспективы реализации соглашения и наметили конкретные шаги по обмену опытом между законодательными органами. "Мы высоко ценим готовность коллег к совместной работе и взаимоподдержке, а историческая близость наших народов создает прочную основу для плодотворного сотрудничества. Белгородская областная Дума всегда открыта для расширения деловых связей и обмена лучшими практиками", – подчеркнул Клепиков. Также спикер Белгородской областной Думы принял участие в заседании секции "Межрегиональное сотрудничество, взаимодействие органов местного самоуправления России и органов местного управления Беларуси: опыт и перспективы" в рамках XII Форума регионов России и Беларуси. По итогам ее работы приняты рекомендации в адрес парламентов и органов исполнительной власти регионов обеих стран. "Уверен, что многолетний накопленный опыт успешного взаимодействия Союзных государств – прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества регионов и муниципалитетов России и Беларуси в экономической и социальной сферах. Но самое главное, что эта консолидация служит исключительно во благо интересов наших граждан", – отметил Клепиков.
https://ria.ru/20250611/gladkov-2022272910.html
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россия, белоруссия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Россия, Белоруссия, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве

Клепиков и Брилевич подписали документ о межпарламентском сотрудничестве

© Фото : телеграм-канал Юрия КлепиковаБелгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве
Белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : телеграм-канал Юрия Клепикова
Белгородские и брестские депутаты договорились о сотрудничестве
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатели Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали документ о межпарламентском сотрудничестве, сообщил спикер белгородского регионального заксобрания.
"Взаимопомощь и партнерство – ключевые факторы прогресса. Подписанное сегодня соглашение о межпарламентском сотрудничестве знаменует важный этап в развитии наших отношений с Брестским областным советом депутатов", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
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Председатель Белгородской облдумы обсудил с Брилевичем перспективы реализации соглашения и наметили конкретные шаги по обмену опытом между законодательными органами.
"Мы высоко ценим готовность коллег к совместной работе и взаимоподдержке, а историческая близость наших народов создает прочную основу для плодотворного сотрудничества. Белгородская областная Дума всегда открыта для расширения деловых связей и обмена лучшими практиками", – подчеркнул Клепиков.
Также спикер Белгородской областной Думы принял участие в заседании секции "Межрегиональное сотрудничество, взаимодействие органов местного самоуправления России и органов местного управления Беларуси: опыт и перспективы" в рамках XII Форума регионов России и Беларуси. По итогам ее работы приняты рекомендации в адрес парламентов и органов исполнительной власти регионов обеих стран.
"Уверен, что многолетний накопленный опыт успешного взаимодействия Союзных государств – прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества регионов и муниципалитетов России и Беларуси в экономической и социальной сферах. Но самое главное, что эта консолидация служит исключительно во благо интересов наших граждан", – отметил Клепиков.
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