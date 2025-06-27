https://ria.ru/20250627/bashkortostan-2025785379.html

Башкирия примет итоговый этап компетенции чемпионата высоких технологий

Башкирия примет итоговый этап компетенции чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 27.06.2025

Башкирия примет итоговый этап компетенции чемпионата высоких технологий

Итоговый межрегиональный этап Чемпионата высоких технологий по компетенции "Персонализированные здоровьесберегающие технологии" пройдет в Бирске в (Республика... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:20:00+03:00

2025-06-27T12:20:00+03:00

2025-06-27T12:32:00+03:00

республика башкортостан

бирск

архангельское

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Итоговый межрегиональный этап Чемпионата высоких технологий по компетенции "Персонализированные здоровьесберегающие технологии" пройдет в Бирске в (Республика Башкортостан) 30 июня, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Участниками соревнований станут представители Архангельской, Липецкой, Московской, Новгородской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областей, Москвы, Республик Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. "Весной 2025 года экспертами Нерюнгринского медицинского колледжа была разработана новая компетенция “Персонализированные здоровьесберегающие технологии”. Нам важно привлечь талантливых молодых специалистов для того, чтобы можно было использовать приобретенный опыт практической деятельности на чемпионатах, а также развивать практические навыки использования современных технологий в здравоохранении. Проводя подобные чемпионаты, мы способствуем ранней профориентации школьников и студентов, а также интеграции новых подходов и технологий в здравоохранение", – рассказала главный эксперт по компетенции Юлия Кириченко, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что конкурсное задание состоит из трех модулей. Первый модуль – это определение морфофизиологических особенностей организма, второй – медико-социальная реабилитация, а третий – проведение школы здоровья. "В результате выполнения данных модулей участники смогут всесторонне изучить здоровье пациента с целью устранения этиологических факторов, способствующих возникновению заболеваний и проведению мероприятий по профилактике их распространения, восстановлению и сохранению здоровья пациента при помощи индивидуальных программ для реабилитации. Это необходимо в связи с тем, что эффективное использование ресурсов и интенсивное развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения влияет на характер и качество оказания медицинских услуг", – сообщила Кириченко. Она отметила важность проведения соревнований по этой компетенции, поскольку направление помогает формировать у людей осознанное отношение к здоровью и демонстрирует актуальность использования в лечении и диагностики современных технологических решений. Конкурсанты, продемонстрировавшие лучшие результаты на итоговом (межрегиональном) этапе, смогут принять участие в финале чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Соревнования в рамках чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250626/professionaly-2025570895.html

https://ria.ru/20250626/professionaly-2025527534.html

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html

республика башкортостан

бирск

архангельское

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республика башкортостан, бирск, архангельское, чемпионат «профессионалы»