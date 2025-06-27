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В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной? - РИА Новости, 27.06.2025
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Шоубиз
 
19:15 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/babkina-2025834227.html
В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной?
В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной? - РИА Новости, 27.06.2025
В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной?
Конфликт между народными артистками Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной разгорелся давно. Бабкина резко критиковала Кадышеву, а та отвечала "взаимностью"... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:15:00+03:00
2025-06-27T19:15:00+03:00
шоубиз
москва
саратов
россия
надежда бабкина
надежда кадышева
русская песня
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конфликт между народными артистками Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной разгорелся давно. Бабкина резко критиковала Кадышеву, а та отвечала "взаимностью". Были даже слухи о драке между ними. Так что же стало причиной ссоры? Кто богаче?"У нас же самые богатые — наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт", — заявил недавно музыкант Прохор Шаляпин. Представители Кадышевой отреагировали на слухи с юмором, утверждая, что Надежда Никитична богата скорее репертуаром, чем деньгами. Несмотря на слова Шаляпина, дела у коллектива "Золотое кольцо" до 2025 года складывались не слишком успешно. Еще в прошлом году перед налоговой числился долг, а доходы не превышали трех миллионов рублей. Однако популярность исполнительницы песни "Течет ручей" среди молодежи принесла ей и хорошие гонорары."А на летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник возрос до 15-20 миллионов рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника", — рассказал в апреле этого года промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.Ее коллега по сцене, согласно данным продюсера Сергея Дворцова, также не испытывает финансовых трудностей."Сейчас у Надежды Георгиевны колеблются суммы от трех до семи миллионов рублей в зависимости от концерта, от мероприятия, от площадки, соответственно, от организаторов. Если, соответственно, это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже, опять же, от уровня мероприятия скорее зависит", — поделился он в беседе.Борьба ансамблейЕще одним общим моментом является то, что обе певицы выступают с ансамблями. Кадышева является участницей "Золотого кольца", созданного ее мужем Александром Костюком. Бабкина сама основала свой коллектив — "Русская песня", который был создан в 1975 году. Тогда Надежда Георгиевна окончила институт имени Гнесиных.На протяжении почти пятидесяти лет Бабкина продвигает народные песни и, судя по всему, ревностно охраняет свою сферу. Конфликт между двумя Надеждами возник в 2011 году, когда создательница "Русской песни" заявила, что она — единственный амбассадор народности на эстраде, а Кадышева, по ее мнению, превращает русские песни в попсу."Людей на моих концертах колбасит на генетическом уровне, причем и молодежь, и более старшее поколение. Все думают сначала, что народные песни — это два прихлопа, три притопа, но все гораздо сложнее", — поделилась артистка на пресс-конференции в Приморье.На той же пресс-конференции Бабкина критиковала стиль соперницы, назвав народные костюмы в исполнении Кадышевой пошлостью."Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом", — резко высказалась певица.Кадышева не осталась в стороне и в эфире одной из передач заявила, что, несмотря на то, что Бабкина ведет "Модный приговор", она совершенно не разбирается в трендах.На защиту Кадышевой встал ее муж Александр Костюк, который отметил, что занятым артистам некогда думать о других и подчеркнул, что обе Надежды продвигают русскую народную песню, но каждая делает это по-своему."У Кадышевой аншлаги и расписанные на полгода концерты. К Бабкиной мы относимся просто шикарно. За то, что она делает на сцене, ей впору ставить памятник. Надежда Георгиевна тоже не всегда выходит на сцену в национальном костюме. И прическа у нее нефольклорная. Может, день не удался, может, просто завидует. Надя всегда относилась к ней с уважением, разница в десять лет обязывала", — рассказал Костюк.Высказывания Бабкиной вызвали протесты среди поклонников Кадышевой. На одном из ее концертов в Саратове зрители столкнулись с группой разъяренных фанатов Надежды Никитичны. Как рассказывали очевидцы, ситуация напоминала "уличную войну".Поклонники Бабкиной заявляли, что их цель — "поставить выскочку Кадышеву на место", а также распространяли листовки с призывами выгнать Надежду Никитичну из России и критикой ансамбля "Золотое кольцо".Ударила баяном по головеЛетом 2011 года конфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой продолжился: Бабкина поставила ультиматум организаторам крымского музыкального фестиваля, узнав, что ей предстоит делить сцену с "заклятым врагом"."Бабкина выставила нам условия. Она нервно кричала в трубку и требовала, чтобы Кадышевой не было в Ялтинских краях, иначе она отказывается принять участие в конкурсе", — рассказал менеджер московского представительства "Крым Мьюзик Фест".Хотя Кадышева старалась не принимать обвинения Бабкиной близко к сердцу, отказ коллеги от участия в фестивале ее сильно поразил."Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже?! Мне?! Это смешно! Да и мое участие в фестивале тоже под вопросом — скоро сын женится, и сейчас я с головой увлечена свадебными хлопотами", — поделилась певица.В конце того же года Бабкина согласилась выступить вместе с Кадышевой в эфире новогодней телепередачи, что успокоило часть поклонников, однако многие не поверили, что певицы действительно помирились.Слухи о вражде двух Надежд подогревали и другие медийные личности. Почти через десять лет после конфликта бывший участник "Дома 2" Рустам Солнцев* опубликовал в соцсетях отрывок из мемуаров Кадышевой под названием "Рок-н-ролл — это я!"."Люди думающие уже тогда понимали, что здесь что-то не так. При чем тут народные артистки и Солнцев? А как связаны рок-н-ролл и Кадышева? И как выпускник "Дома 2" получил к мемуарам эксклюзивный доступ?", — задавались вопросом пользователи."Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках "Новогоднего огонька". Ну как дралась — вмазала пару раз этой крашенной... баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала угрожать", — цитировал Солнцев слова из "книги".Также блогер приписывал Кадышевой оскорбления в адрес оппонентки, утверждая, что та назвала Бабкину "фонограммным фуфлом и пустышкой по жизни". Однако представители и "Золотого кольца", и "Русской песни" опровергли эти слухи и заявили, что Кадышева никогда не писала мемуаров. Спустя два года Бабкина заявила, что никакого конфликта с Кадышевой не было."Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу", — сказала Бабкина. Она также отметила, что равнодушна к творчеству и нарядам соперницы: "Если такое костюмирование дает ей импульс и силы, то пускай делает, что считает нужным".С тех пор о конфликте между Бабкиной и Кадышевой ничего не слышно. Возможно, народницы действительно помирились или искусно скрывают прежние разногласия. Причины резких высказываний Бабкиной остаются неясными.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва, саратов, россия, надежда бабкина, надежда кадышева, русская песня
Шоубиз, Москва, Саратов, Россия, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Русская песня

В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной?

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНадежда Бабкина и Надежда Кадышева
Надежда Бабкина и Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конфликт между народными артистками Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной разгорелся давно. Бабкина резко критиковала Кадышеву, а та отвечала "взаимностью". Были даже слухи о драке между ними. Так что же стало причиной ссоры?

Кто богаче?

"У нас же самые богатые — наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт", — заявил недавно музыкант Прохор Шаляпин.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец Прохор Шаляпин на премьере сериала "Дайте шоу" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
Певец Прохор Шаляпин на премьере сериала Дайте шоу в киноцентре Каро 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певец Прохор Шаляпин на премьере сериала "Дайте шоу" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
Представители Кадышевой отреагировали на слухи с юмором, утверждая, что Надежда Никитична богата скорее репертуаром, чем деньгами. Несмотря на слова Шаляпина, дела у коллектива "Золотое кольцо" до 2025 года складывались не слишком успешно. Еще в прошлом году перед налоговой числился долг, а доходы не превышали трех миллионов рублей. Однако популярность исполнительницы песни "Течет ручей" среди молодежи принесла ей и хорошие гонорары.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева и ансамбль"Золотое кольцо" выступают на концерте в рамках проекта "Международная сцена Бессмертного полка" в Парке Горького в Москве
Певица Надежда Кадышева и ансамбльЗолотое кольцо выступают на концерте в рамках проекта Международная сцена Бессмертного полка в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Певица Надежда Кадышева и ансамбль"Золотое кольцо" выступают на концерте в рамках проекта "Международная сцена Бессмертного полка" в Парке Горького в Москве
"А на летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник возрос до 15-20 миллионов рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника", — рассказал в апреле этого года промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.
Ее коллега по сцене, согласно данным продюсера Сергея Дворцова, также не испытывает финансовых трудностей.
"Сейчас у Надежды Георгиевны колеблются суммы от трех до семи миллионов рублей в зависимости от концерта, от мероприятия, от площадки, соответственно, от организаторов. Если, соответственно, это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже, опять же, от уровня мероприятия скорее зависит", — поделился он в беседе.

Борьба ансамблей

Еще одним общим моментом является то, что обе певицы выступают с ансамблями. Кадышева является участницей "Золотого кольца", созданного ее мужем Александром Костюком. Бабкина сама основала свой коллектив — "Русская песня", который был создан в 1975 году. Тогда Надежда Георгиевна окончила институт имени Гнесиных.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВыступление ансамбля "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной на фестивале кантри и фолк музыки "Фермер-90"
Выступление ансамбля Русская песня под руководством Надежды Бабкиной на фестивале кантри и фолк музыки Фермер-90 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Выступление ансамбля "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной на фестивале кантри и фолк музыки "Фермер-90"
На протяжении почти пятидесяти лет Бабкина продвигает народные песни и, судя по всему, ревностно охраняет свою сферу. Конфликт между двумя Надеждами возник в 2011 году, когда создательница "Русской песни" заявила, что она — единственный амбассадор народности на эстраде, а Кадышева, по ее мнению, превращает русские песни в попсу.
"Людей на моих концертах колбасит на генетическом уровне, причем и молодежь, и более старшее поколение. Все думают сначала, что народные песни — это два прихлопа, три притопа, но все гораздо сложнее", — поделилась артистка на пресс-конференции в Приморье.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" выступают на концерте "Я люблю тебя, Жизнь"
Певица Надежда Бабкина и ансамбль Русская песня выступают на концерте Я люблю тебя, Жизнь - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Певица Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" выступают на концерте "Я люблю тебя, Жизнь"
На той же пресс-конференции Бабкина критиковала стиль соперницы, назвав народные костюмы в исполнении Кадышевой пошлостью.
"Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом", — резко высказалась певица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Надежда Бабкина
Кадышева не осталась в стороне и в эфире одной из передач заявила, что, несмотря на то, что Бабкина ведет "Модный приговор", она совершенно не разбирается в трендах.
На защиту Кадышевой встал ее муж Александр Костюк, который отметил, что занятым артистам некогда думать о других и подчеркнул, что обе Надежды продвигают русскую народную песню, но каждая делает это по-своему.
© РИА Новости / Сергей Величинский | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева с супругом - музыкантом Александром Костюком - гости на праздничном концерте, посвященном 65-летию певца и композитора Вячеслава Добрынина в Государственном Кремлевском дворце
Певица Надежда Кадышева с супругом - музыкантом Александром Костюком - гости на праздничном концерте, посвященном 65-летию певца и композитора Вячеслава Добрынина в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Величинский
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Певица Надежда Кадышева с супругом - музыкантом Александром Костюком - гости на праздничном концерте, посвященном 65-летию певца и композитора Вячеслава Добрынина в Государственном Кремлевском дворце
"У Кадышевой аншлаги и расписанные на полгода концерты. К Бабкиной мы относимся просто шикарно. За то, что она делает на сцене, ей впору ставить памятник. Надежда Георгиевна тоже не всегда выходит на сцену в национальном костюме. И прическа у нее нефольклорная. Может, день не удался, может, просто завидует. Надя всегда относилась к ней с уважением, разница в десять лет обязывала", — рассказал Костюк.
Высказывания Бабкиной вызвали протесты среди поклонников Кадышевой. На одном из ее концертов в Саратове зрители столкнулись с группой разъяренных фанатов Надежды Никитичны. Как рассказывали очевидцы, ситуация напоминала "уличную войну".
Поклонники Бабкиной заявляли, что их цель — "поставить выскочку Кадышеву на место", а также распространяли листовки с призывами выгнать Надежду Никитичну из России и критикой ансамбля "Золотое кольцо".

Ударила баяном по голове

Летом 2011 года конфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой продолжился: Бабкина поставила ультиматум организаторам крымского музыкального фестиваля, узнав, что ей предстоит делить сцену с "заклятым врагом".
"Бабкина выставила нам условия. Она нервно кричала в трубку и требовала, чтобы Кадышевой не было в Ялтинских краях, иначе она отказывается принять участие в конкурсе", — рассказал менеджер московского представительства "Крым Мьюзик Фест".
Хотя Кадышева старалась не принимать обвинения Бабкиной близко к сердцу, отказ коллеги от участия в фестивале ее сильно поразил.
"Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже?! Мне?! Это смешно! Да и мое участие в фестивале тоже под вопросом — скоро сын женится, и сейчас я с головой увлечена свадебными хлопотами", — поделилась певица.
© Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в медиабанкСолистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева во время съемок программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1"
Солистка ансамбля Золотое кольцо Надежда Кадышева во время съемок программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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Солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева во время съемок программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1"
В конце того же года Бабкина согласилась выступить вместе с Кадышевой в эфире новогодней телепередачи, что успокоило часть поклонников, однако многие не поверили, что певицы действительно помирились.
Слухи о вражде двух Надежд подогревали и другие медийные личности. Почти через десять лет после конфликта бывший участник "Дома 2" Рустам Солнцев* опубликовал в соцсетях отрывок из мемуаров Кадышевой под названием "Рок-н-ролл — это я!".
"Люди думающие уже тогда понимали, что здесь что-то не так. При чем тут народные артистки и Солнцев? А как связаны рок-н-ролл и Кадышева? И как выпускник "Дома 2" получил к мемуарам эксклюзивный доступ?", — задавались вопросом пользователи.
"Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках "Новогоднего огонька". Ну как дралась — вмазала пару раз этой крашенной... баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала угрожать", — цитировал Солнцев слова из "книги".
Также блогер приписывал Кадышевой оскорбления в адрес оппонентки, утверждая, что та назвала Бабкину "фонограммным фуфлом и пустышкой по жизни". Однако представители и "Золотого кольца", и "Русской песни" опровергли эти слухи и заявили, что Кадышева никогда не писала мемуаров. Спустя два года Бабкина заявила, что никакого конфликта с Кадышевой не было.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске
Певица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Певица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске
"Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу", — сказала Бабкина. Она также отметила, что равнодушна к творчеству и нарядам соперницы: "Если такое костюмирование дает ей импульс и силы, то пускай делает, что считает нужным".
С тех пор о конфликте между Бабкиной и Кадышевой ничего не слышно. Возможно, народницы действительно помирились или искусно скрывают прежние разногласия. Причины резких высказываний Бабкиной остаются неясными.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ШоубизМоскваСаратовРоссияНадежда БабкинаНадежда КадышеваРусская песня
 
 
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