https://ria.ru/20250627/babkina-2025834227.html

В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной?

В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной? - РИА Новости, 27.06.2025

В чем причина конфликта между Кадышевой и Бабкиной?

Конфликт между народными артистками Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной разгорелся давно. Бабкина резко критиковала Кадышеву, а та отвечала "взаимностью"... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:15:00+03:00

2025-06-27T19:15:00+03:00

2025-06-27T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конфликт между народными артистками Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной разгорелся давно. Бабкина резко критиковала Кадышеву, а та отвечала "взаимностью". Были даже слухи о драке между ними. Так что же стало причиной ссоры? Кто богаче?"У нас же самые богатые — наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт", — заявил недавно музыкант Прохор Шаляпин. Представители Кадышевой отреагировали на слухи с юмором, утверждая, что Надежда Никитична богата скорее репертуаром, чем деньгами. Несмотря на слова Шаляпина, дела у коллектива "Золотое кольцо" до 2025 года складывались не слишком успешно. Еще в прошлом году перед налоговой числился долг, а доходы не превышали трех миллионов рублей. Однако популярность исполнительницы песни "Течет ручей" среди молодежи принесла ей и хорошие гонорары."А на летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник возрос до 15-20 миллионов рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника", — рассказал в апреле этого года промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.Ее коллега по сцене, согласно данным продюсера Сергея Дворцова, также не испытывает финансовых трудностей."Сейчас у Надежды Георгиевны колеблются суммы от трех до семи миллионов рублей в зависимости от концерта, от мероприятия, от площадки, соответственно, от организаторов. Если, соответственно, это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже, опять же, от уровня мероприятия скорее зависит", — поделился он в беседе.Борьба ансамблейЕще одним общим моментом является то, что обе певицы выступают с ансамблями. Кадышева является участницей "Золотого кольца", созданного ее мужем Александром Костюком. Бабкина сама основала свой коллектив — "Русская песня", который был создан в 1975 году. Тогда Надежда Георгиевна окончила институт имени Гнесиных.На протяжении почти пятидесяти лет Бабкина продвигает народные песни и, судя по всему, ревностно охраняет свою сферу. Конфликт между двумя Надеждами возник в 2011 году, когда создательница "Русской песни" заявила, что она — единственный амбассадор народности на эстраде, а Кадышева, по ее мнению, превращает русские песни в попсу."Людей на моих концертах колбасит на генетическом уровне, причем и молодежь, и более старшее поколение. Все думают сначала, что народные песни — это два прихлопа, три притопа, но все гораздо сложнее", — поделилась артистка на пресс-конференции в Приморье.На той же пресс-конференции Бабкина критиковала стиль соперницы, назвав народные костюмы в исполнении Кадышевой пошлостью."Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом", — резко высказалась певица.Кадышева не осталась в стороне и в эфире одной из передач заявила, что, несмотря на то, что Бабкина ведет "Модный приговор", она совершенно не разбирается в трендах.На защиту Кадышевой встал ее муж Александр Костюк, который отметил, что занятым артистам некогда думать о других и подчеркнул, что обе Надежды продвигают русскую народную песню, но каждая делает это по-своему."У Кадышевой аншлаги и расписанные на полгода концерты. К Бабкиной мы относимся просто шикарно. За то, что она делает на сцене, ей впору ставить памятник. Надежда Георгиевна тоже не всегда выходит на сцену в национальном костюме. И прическа у нее нефольклорная. Может, день не удался, может, просто завидует. Надя всегда относилась к ней с уважением, разница в десять лет обязывала", — рассказал Костюк.Высказывания Бабкиной вызвали протесты среди поклонников Кадышевой. На одном из ее концертов в Саратове зрители столкнулись с группой разъяренных фанатов Надежды Никитичны. Как рассказывали очевидцы, ситуация напоминала "уличную войну".Поклонники Бабкиной заявляли, что их цель — "поставить выскочку Кадышеву на место", а также распространяли листовки с призывами выгнать Надежду Никитичну из России и критикой ансамбля "Золотое кольцо".Ударила баяном по головеЛетом 2011 года конфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой продолжился: Бабкина поставила ультиматум организаторам крымского музыкального фестиваля, узнав, что ей предстоит делить сцену с "заклятым врагом"."Бабкина выставила нам условия. Она нервно кричала в трубку и требовала, чтобы Кадышевой не было в Ялтинских краях, иначе она отказывается принять участие в конкурсе", — рассказал менеджер московского представительства "Крым Мьюзик Фест".Хотя Кадышева старалась не принимать обвинения Бабкиной близко к сердцу, отказ коллеги от участия в фестивале ее сильно поразил."Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже?! Мне?! Это смешно! Да и мое участие в фестивале тоже под вопросом — скоро сын женится, и сейчас я с головой увлечена свадебными хлопотами", — поделилась певица.В конце того же года Бабкина согласилась выступить вместе с Кадышевой в эфире новогодней телепередачи, что успокоило часть поклонников, однако многие не поверили, что певицы действительно помирились.Слухи о вражде двух Надежд подогревали и другие медийные личности. Почти через десять лет после конфликта бывший участник "Дома 2" Рустам Солнцев* опубликовал в соцсетях отрывок из мемуаров Кадышевой под названием "Рок-н-ролл — это я!"."Люди думающие уже тогда понимали, что здесь что-то не так. При чем тут народные артистки и Солнцев? А как связаны рок-н-ролл и Кадышева? И как выпускник "Дома 2" получил к мемуарам эксклюзивный доступ?", — задавались вопросом пользователи."Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках "Новогоднего огонька". Ну как дралась — вмазала пару раз этой крашенной... баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала угрожать", — цитировал Солнцев слова из "книги".Также блогер приписывал Кадышевой оскорбления в адрес оппонентки, утверждая, что та назвала Бабкину "фонограммным фуфлом и пустышкой по жизни". Однако представители и "Золотого кольца", и "Русской песни" опровергли эти слухи и заявили, что Кадышева никогда не писала мемуаров. Спустя два года Бабкина заявила, что никакого конфликта с Кадышевой не было."Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу", — сказала Бабкина. Она также отметила, что равнодушна к творчеству и нарядам соперницы: "Если такое костюмирование дает ей импульс и силы, то пускай делает, что считает нужным".С тех пор о конфликте между Бабкиной и Кадышевой ничего не слышно. Возможно, народницы действительно помирились или искусно скрывают прежние разногласия. Причины резких высказываний Бабкиной остаются неясными.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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