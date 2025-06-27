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СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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08:54 27.06.2025 (обновлено: 09:13 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/ataka-2025714749.html
СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ
СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ
Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР в Курской области свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:54:00+03:00
2025-06-27T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
союз журналистов россии
китай
россия
владимир соловьев (телеведущий)
курская область
мариуполь
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР в Курской области свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными, заявил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Журналисты из Китая внимательно следят за событиями на ЛБС. Коллега Лу Юйгуан из КНР был ранен вчера при атаке ВСУ, Курской области. Он готовил материал об освобождённых территориях. Первый раз этот наш коллега был ранен ещё при взятии Мариуполя. Ранение в голову, но его жизни ничего не угрожает. Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными", - сказал Соловьев.Председатель СЖР выразил надежду на объективную оценку произошедшего международными журналистскими и правозащитными организациями.
https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html
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вооруженные силы украины, союз журналистов россии, китай, россия, владимир соловьев (телеведущий), курская область, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Союз журналистов России, Китай, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Курская область, Мариуполь
СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ

СЖР расценил атаку на журналиста КНР как попытку Киеву заставить замолчать СМИ

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР в Курской области свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными, заявил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
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"Журналисты из Китая внимательно следят за событиями на ЛБС. Коллега Лу Юйгуан из КНР был ранен вчера при атаке ВСУ, Курской области. Он готовил материал об освобождённых территориях. Первый раз этот наш коллега был ранен ещё при взятии Мариуполя. Ранение в голову, но его жизни ничего не угрожает. Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными", - сказал Соловьев.
Председатель СЖР выразил надежду на объективную оценку произошедшего международными журналистскими и правозащитными организациями.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСоюз журналистов РоссииКитайРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Курская областьМариуполь
 
 
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