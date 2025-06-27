https://ria.ru/20250627/ataka-2025714749.html

СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ

СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

СЖР прокомментировал атаку на китайского журналиста со стороны ВСУ

Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР в Курской области свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:54:00+03:00

2025-06-27T08:54:00+03:00

2025-06-27T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

союз журналистов россии

китай

россия

владимир соловьев (телеведущий)

курская область

мариуполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_71:0:2395:1307_1920x0_80_0_0_80f31a7cecb3afefda2cd4b78b99c1a4.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР в Курской области свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными, заявил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Журналисты из Китая внимательно следят за событиями на ЛБС. Коллега Лу Юйгуан из КНР был ранен вчера при атаке ВСУ, Курской области. Он готовил материал об освобождённых территориях. Первый раз этот наш коллега был ранен ещё при взятии Мариуполя. Ранение в голову, но его жизни ничего не угрожает. Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными", - сказал Соловьев.Председатель СЖР выразил надежду на объективную оценку произошедшего международными журналистскими и правозащитными организациями.

https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html

https://ria.ru/20250626/vsu-2025557807.html

китай

россия

курская область

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, союз журналистов россии, китай, россия, владимир соловьев (телеведущий), курская область, мариуполь