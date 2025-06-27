https://ria.ru/20250627/armeniya-2025751640.html

Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении

Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян, за которым в пятницу пришли силовики, заявил, что не является угрозой для... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:50:00+03:00

2025-06-27T10:50:00+03:00

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян, за которым в пятницу пришли силовики, заявил, что не является угрозой для Армении, а решение о его задержании является является беззаконием."Я никогда ни от чего не скрывался. Происходящее является беззаконием. Я не являюсь угрозой для страны, главная угроза сидит в правительстве. Но так как (сотрудники силовых органов) пришли сюда и собираются применить силу, я пойду с ними в сопровождении духовенства", - заявил Аджапахян.

https://ria.ru/20250626/pashinyan-2025509609.html

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в мире, армения, армянская апостольская церковь