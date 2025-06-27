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Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении - РИА Новости, 27.06.2025
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10:50 27.06.2025 (обновлено: 11:11 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025751640.html
Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении
Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении - РИА Новости, 27.06.2025
Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян, за которым в пятницу пришли силовики, заявил, что не является угрозой для... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:50:00+03:00
2025-06-27T11:11:00+03:00
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян, за которым в пятницу пришли силовики, заявил, что не является угрозой для Армении, а решение о его задержании является является беззаконием."Я никогда ни от чего не скрывался. Происходящее является беззаконием. Я не являюсь угрозой для страны, главная угроза сидит в правительстве. Но так как (сотрудники силовых органов) пришли сюда и собираются применить силу, я пойду с ними в сопровождении духовенства", - заявил Аджапахян.
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в мире, армения, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Армянская апостольская церковь
Архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для Армении

Армянский архиепископ Аджапахян заявил, что не является угрозой для страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян, за которым в пятницу пришли силовики, заявил, что не является угрозой для Армении, а решение о его задержании является является беззаконием.
"Я никогда ни от чего не скрывался. Происходящее является беззаконием. Я не являюсь угрозой для страны, главная угроза сидит в правительстве. Но так как (сотрудники силовых органов) пришли сюда и собираются применить силу, я пойду с ними в сопровождении духовенства", - заявил Аджапахян.
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