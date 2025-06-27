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Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали - РИА Новости, 27.06.2025
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16:28 27.06.2025 (обновлено: 17:09 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/arest-2025871581.html
Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали
Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали - РИА Новости, 27.06.2025
Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали
Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушкам в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:28:00+03:00
2025-06-27T17:09:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушкам в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде."Орешков Максим Сергеевич и Чанышев Денис Николаевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — сказали в суде.Их признали виновными в мелком хулиганстве.В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.В пресс-службе СК в среду сообщили РИА Новости, что против Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.
https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html
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происшествия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали

Суд арестовал двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушкам в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Орешков Максим Сергеевич и Чанышев Денис Николаевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — сказали в суде.
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Их признали виновными в мелком хулиганстве.
В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК в среду сообщили РИА Новости, что против Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.
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