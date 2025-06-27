https://ria.ru/20250627/arest-2025797237.html

В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима

В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима - РИА Новости, 27.06.2025

В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) по решению суда арестовали в Тюмени за то, что он высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал видеозаписи подрывов... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:57:00+03:00

2025-06-27T12:57:00+03:00

2025-06-27T12:57:00+03:00

происшествия

тюменская область

тюмень

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) по решению суда арестовали в Тюмени за то, что он высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал видеозаписи подрывов объектов в российских регионах и одобрял действия ВСУ, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Из материалов дела следует, что в июне этого года мужчина, находясь в центре восстановительной медицины и реабилитации Тюменской области, публично высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал ролики подрывов объектов транспортной инфраструктуры Республики Крым, Брянской и Курской областей, при этом одобрял действия ВСУ. "Суд рассмотрел ходатайство… в отношении жителя г. Новый Уренгой Михаила Т., 1960 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По решению суда Михаил Т. будет содержаться под стражей по 19 августа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025778682.html

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, тюмень, вооруженные силы украины