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В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима
В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима - РИА Новости, 27.06.2025
В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима
Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) по решению суда арестовали в Тюмени за то, что он высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал видеозаписи подрывов... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:57:00+03:00
2025-06-27T12:57:00+03:00
2025-06-27T12:57:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) по решению суда арестовали в Тюмени за то, что он высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал видеозаписи подрывов объектов в российских регионах и одобрял действия ВСУ, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Из материалов дела следует, что в июне этого года мужчина, находясь в центре восстановительной медицины и реабилитации Тюменской области, публично высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал ролики подрывов объектов транспортной инфраструктуры Республики Крым, Брянской и Курской областей, при этом одобрял действия ВСУ. "Суд рассмотрел ходатайство… в отношении жителя г. Новый Уренгой Михаила Т., 1960 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По решению суда Михаил Т. будет содержаться под стражей по 19 августа", - говорится в сообщении.
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происшествия, тюменская область, тюмень, вооруженные силы украины
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Вооруженные силы Украины
В Тюмени арестовали мужчину за поддержку украинского режима
В Тюмени арестовали мужчину за высказывания в поддержку ВСУ