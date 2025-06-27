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Три развода, четверо детей и побег: судьба Амалии Мордвиновой

Три развода, четверо детей и побег: судьба Амалии Мордвиновой - РИА Новости, 27.06.2025

Три развода, четверо детей и побег: судьба Амалии Мордвиновой

Некогда яркая звезда российского кинематографа Амалия Мордвинова исчезла из публичного пространства почти десять лет назад. Актриса, получившая Госпремию за... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:35:00+03:00

2025-06-27T19:35:00+03:00

2025-06-27T19:35:00+03:00

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индия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Некогда яркая звезда российского кинематографа Амалия Мордвинова исчезла из публичного пространства почти десять лет назад. Актриса, получившая Госпремию за дебютную роль и снимавшаяся у лучших режиссеров страны, живет затворницей в Нью-Йорке. Что заставило ее навсегда покинуть Россию и отказаться от блестящей карьеры?От Людмилы до АмалииИстория началась в Южно-Сахалинске, где 20 ноября 1973 года родилась Людмила Парыгина. Настоящий отец Роман Бонфельд покинул семью еще до рождения дочери. Позже мать вышла замуж за Руслана Парыгина, который удочерил девочку.Детство стало испытанием. Ярко-рыжие волосы и лишний вес сделали Людмилу мишенью для школьных издевательств. Дразнили жестоко и постоянно. В подростковом возрасте она даже пыталась перекрасить волосы зеленкой, но родители вовремя остановили эксперимент.Когда пришло время получать паспорт, Людмила решила начать новую жизнь и официально сменила имя на Амалия, а вместо фамилии отчима взяла девичью фамилию матери — Мордвинова.Переломный момент наступил в старших классах. Людмила похудела, научилась давать отпор обидчикам и твердо решила стать актрисой. Получив аттестат, 17-летняя девушка отправилась покорять Москву.Стремительный взлетВ столице будущую звезду обокрали прямо на вокзале, но это не остановило амбициозную девушку. Она подала документы в четыре театральных вуза, прошла в два и выбрала Щукинское училище.Уже на третьем курсе студентку заметил Марк Захаров и пригласил в "Ленком". Дебютная роль Анны Болейн в спектакле "Королевские игры" принесла Государственную премию России — редкий случай для начинающей актрисы.Захаров позже говорил о подопечной: "Она человек одаренный, но у нее очень авантюрный характер. Мучила себя какими-то проектами и как театральный деятель себя не нашла".Кино и всенародная любовьПараллельно с театром Мордвинова начала сниматься в кино. После дебюта в фильме "Дорога в рай" последовала двойная роль в картине "Сны" Карена Шахназарова, где она сыграла графиню и простую посудомойку.Всенародную известность принесли роли в фильме "Вор" с номинациями на "Оскар" и "Золотой глобус" и сериале "Охота на Золушку". Уникальная манера игры сделала актрису узнаваемой."Кто-то написал: "Кажется, что Мордвинова сейчас выскочит в зал". Я не знаю, положительная это критика или отрицательная?" — с юмором комментировала она.Первые два бракаЛичная жизнь актрисы складывалась непросто. Первый брак со звукорежиссером Игорем Зориным, с которым она познакомилась при озвучке фильма "Сны", продлился всего месяц. Сама Мордвинова признавалась, что вышла замуж "назло другому мужчине".Второй супруг Александр Гольданский был успешным бизнесменом, владельцем компании "Зеленый лес". Для него актриса даже приняла иудаизм. В 2001 году родилась дочь Диана. Супруги создали совместный продюсерский центр "Театральное дело Гольданскихъ".Брак продлился четыре года. После развода Мордвинова взяла псевдоним Амалия & Амалия — это имя родилось из шутки Евгения Стычкина, который растерялся, какую фамилию назвать.Третий брак и многодетное материнствоСледующим избранником стал предприниматель Вадим Беляев. В этом браке родились трое детей — Герман, Евангелина и Серафима. Семья жила по патриархальной модели, муж крестил всех детей.Отношения продлились пять лет. В 2009 году супруги развелись. "В какой-то момент мы слишком увлеклись своими карьерами и самими собой. У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм. Я потеряла мужа", — объясняла актриса.Развод тяжело пережил сын Герман. "Он настолько любил отца, что ложился возле входной двери и ждал, когда папа вернется", — вспоминала Мордвинова.Побег в духовностьПосле третьего развода актриса кардинально изменила жизнь. Забрала младших детей и уехала в Индию искать просветления. Старшая дочь Диана осталась с отцом в Америке. "Было видно, что она устала от моих разводов и нестабильности. Я не вмешивалась в ее воспитание, чтобы не вносить смуту в чужую семью", — говорила Мордвинова о Диане."В 2009 году я проводила Диану к родственникам в Америку, а сама уехала в Гималаи с тремя младшими детьми. Я родила Серафиму в марте, а в июне уже покоряла Гималайские перевалы", — рассказывала актриса.Четвертым "мужем" стал духовный учитель Игорь Инатенко — официально они не регистрировались, но жили как семья в Индии.Американская мечта на деньги бывшихВ итоге духовные поиски привели актрису в Нью-Йорк в 2016 году. Официальная версия — желание быть ближе к старшей дочери. Неофициальная — понимание, что в Индии детям будет сложно получить качественное образование.Сегодня Мордвинова живет на содержании бывших мужей и не скрывает этого. "У меня нет вредных привычек, я практикую йогу и вегетарианство. При всех своих метаниях я двумя ногами стою на земле", — философски замечает актриса.Жизнь в Нью-ЙоркеВ американском мегаполисе 51-летняя Мордвинова ведет уединенный образ жизни. У нее нет аккаунтов в социальных сетях, она ведет здоровый образ жизни. Живет в собственном доме, финансово обеспечена.Возвращаться в Россию не планирует. В 2019 году актриса приезжала на родину и встречалась с поклонниками. Карьера осталась в прошлом, новых съемок нет. Иногда участвует в творческих встречах и литературных вечерах в Нью-Йорке.Выходить снова замуж не планирует: "У меня четверо детей и рабочие отношения с их отцами. Новый брак может пошатнуть эту конструкцию, а это невыгодно никому"."В моей жизни он (интимные отношения) полностью отсутствует. Как говорится, я этими губами детей целую. Я мать и сознательно ограничиваю себя в общении с мужским полом", — объясняет актриса отсутствие новых отношений.

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нью-йорк (город), россия, индия, марк захаров, евгений стычкин, карен шахназаров