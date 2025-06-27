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"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении
"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 27.06.2025
"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об уничтожении укрепа с живой силой и "важного" узла связи ВСУ на Харьковском направлении. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:24:00+03:00
2025-06-27T21:24:00+03:00
2025-06-27T21:25:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об уничтожении укрепа с живой силой и "важного" узла связи ВСУ на Харьковском направлении. "Харьковское направление. Группа "БАТИ" 204-го полка легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ кошмарит укрофашистов в зоне своей ответственности… На этот раз группа операторов БПЛА обнаружила в лесистой местности хорошо замаскированный блиндаж и узел связи ВСУ. Тут же расчёт FPV-дронов группы "БАТИ" точными ударами "птичек" уничтожил укреп с живой силой противника, а также важный узел связи укрофашистов. Бойцы нанесли серьёзный урон вражеской инфраструктуре, существенно ослабив их возможности координации и сопротивления нашим войскам", - написал Кадыров. Он добавил, что группа "Бати" ежедневно демонстрирует высокий профессионализм в выполнении оперативно-боевых задач, что, по мнению Кадырова, является "ярким примером истинного патриотизма и верности долгу".
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров сообщил об уничтожении важного узла связи ВСУ на Харьковском направлении