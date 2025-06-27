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"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении

"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 27.06.2025

"Ахмат" уничтожил узел связи ВСУ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об уничтожении укрепа с живой силой и "важного" узла связи ВСУ на Харьковском направлении. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:24:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 27 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об уничтожении укрепа с живой силой и "важного" узла связи ВСУ на Харьковском направлении. "Харьковское направление. Группа "БАТИ" 204-го полка легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ кошмарит укрофашистов в зоне своей ответственности… На этот раз группа операторов БПЛА обнаружила в лесистой местности хорошо замаскированный блиндаж и узел связи ВСУ. Тут же расчёт FPV-дронов группы "БАТИ" точными ударами "птичек" уничтожил укреп с живой силой противника, а также важный узел связи укрофашистов. Бойцы нанесли серьёзный урон вражеской инфраструктуре, существенно ослабив их возможности координации и сопротивления нашим войскам", - написал Кадыров. Он добавил, что группа "Бати" ежедневно демонстрирует высокий профессионализм в выполнении оперативно-боевых задач, что, по мнению Кадырова, является "ярким примером истинного патриотизма и верности долгу".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область