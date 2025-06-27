https://ria.ru/20250627/agent-2025887773.html

Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов

Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.06.2025

Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:07:00+03:00

2025-06-27T17:07:00+03:00

2025-06-27T17:38:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства."Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Евгений Трикоз* - блогер и комик. Сейчас на его соцсети в общей сумме подписаны более миллиона человек.* внесен в реестр иноагентов в РФ

https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html

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