https://ria.ru/20250627/agent-2025887773.html
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.06.2025
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:07:00+03:00
2025-06-27T17:07:00+03:00
2025-06-27T17:38:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025888132_0:116:900:622_1920x0_80_0_0_7db1ef07d65cbe234e1e03bf3689e1b1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства."Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Евгений Трикоз* - блогер и комик. Сейчас на его соцсети в общей сумме подписаны более миллиона человек.* внесен в реестр иноагентов в РФ
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025888132_0:31:900:706_1920x0_80_0_0_50fc850a613ed4047b9e5561aa4aac2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов блогера Евгения Трикоза