Рейтинг@Mail.ru
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 27.06.2025 (обновлено: 17:38 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/agent-2025887773.html
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.06.2025
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:07:00+03:00
2025-06-27T17:38:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025888132_0:116:900:622_1920x0_80_0_0_7db1ef07d65cbe234e1e03bf3689e1b1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства."Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Евгений Трикоз* - блогер и комик. Сейчас на его соцсети в общей сумме подписаны более миллиона человек.* внесен в реестр иноагентов в РФ
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025888132_0:31:900:706_1920x0_80_0_0_50fc850a613ed4047b9e5561aa4aac2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов блогера Евгения Трикоза

© Фото : соцсети блогераБлогер Евгений Трикоз*
Блогер Евгений Трикоз* - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : соцсети блогера
Блогер Евгений Трикоз*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства.
"Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Евгений Трикоз* - блогер и комик. Сейчас на его соцсети в общей сумме подписаны более миллиона человек.
* внесен в реестр иноагентов в РФ
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию
26 июня, 17:51
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала