https://ria.ru/20250627/agent-2025732395.html
Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России
Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России - РИА Новости, 27.06.2025
Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России
Задержанный в Крыму агент Украины признал, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, следует из предоставленного ФСБ... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:04:00+03:00
2025-06-27T10:04:00+03:00
2025-06-27T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
киев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент Украины признал, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, следует из предоставленного ФСБ видео.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму задержан гражданин РФ, который собирал для СБУ сведения о транспортной инфраструктуре и дислокации российских воинских частей."На меня вышли сотрудники Службы безопасности Украины, я передавал им данные по перемещению военного автотранспорта. Их интересовало, куда перемещается, как перемещается. В 2024 году они вышли на меня с задачей найти схрон по координатам, которые они мне передадут, и привезти содержимое данного схрона в место, которое они укажут", - сказал задержанный.Он уточнил, что был задержан сотрудниками ФСБ при попытке забрать взрывчатое вещество из схрона.
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Кадры с задержанным в Крыму агентом СБУ, передававшим данные о российской военной технике
Задержанный в Крыму агент СБУ заявил, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, видео публикует ФСБ.
2025-06-27T10:04
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Киев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Украина
Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России
Задержанный в Крыму агент передавал СБУ данные о российской военной технике