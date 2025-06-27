https://ria.ru/20250627/agent-2025732395.html

Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России

Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России - РИА Новости, 27.06.2025

Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ данные о ВС России

Задержанный в Крыму агент Украины признал, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, следует из предоставленного ФСБ... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:04:00+03:00

2025-06-27T10:04:00+03:00

2025-06-27T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент Украины признал, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, следует из предоставленного ФСБ видео.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму задержан гражданин РФ, который собирал для СБУ сведения о транспортной инфраструктуре и дислокации российских воинских частей."На меня вышли сотрудники Службы безопасности Украины, я передавал им данные по перемещению военного автотранспорта. Их интересовало, куда перемещается, как перемещается. В 2024 году они вышли на меня с задачей найти схрон по координатам, которые они мне передадут, и привезти содержимое данного схрона в место, которое они укажут", - сказал задержанный.Он уточнил, что был задержан сотрудниками ФСБ при попытке забрать взрывчатое вещество из схрона.

https://ria.ru/20250625/terakt-2025308067.html

республика крым

киев

украина

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Кадры с задержанным в Крыму агентом СБУ, передававшим данные о российской военной технике Задержанный в Крыму агент СБУ заявил, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, видео публикует ФСБ. 2025-06-27T10:04 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, украина