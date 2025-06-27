https://ria.ru/20250627/aferist-2025956576.html

Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей

Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025

Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей

Полиция подмосковного Волоколамска нашла афериста, причастного к обману женщины на 32 миллиона рублей в Москве, он дал признательные показания, рассказали РИА... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:21:00+03:00

2025-06-27T23:21:00+03:00

2025-06-27T23:21:00+03:00

происшествия

волоколамск

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция подмосковного Волоколамска нашла афериста, причастного к обману женщины на 32 миллиона рублей в Москве, он дал признательные показания, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей. По словам собеседника агентства, 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины. "Мужчина во всем сознался", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025696925.html

https://ria.ru/20250626/moskva-2025519313.html

волоколамск

москва

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происшествия, волоколамск, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, мошенничество