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Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025
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23:21 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/aferist-2025956576.html
Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей
Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025
Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей
Полиция подмосковного Волоколамска нашла афериста, причастного к обману женщины на 32 миллиона рублей в Москве, он дал признательные показания, рассказали РИА... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:21:00+03:00
2025-06-27T23:21:00+03:00
происшествия
волоколамск
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция подмосковного Волоколамска нашла афериста, причастного к обману женщины на 32 миллиона рублей в Москве, он дал признательные показания, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет". После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей. По словам собеседника агентства, 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины. "Мужчина во всем сознался", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025696925.html
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происшествия, волоколамск, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, мошенничество
Происшествия, Волоколамск, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники, Мошенничество
Полиция нашла причастного к обману москвички на 32 миллиона рублей

В Волоколамске нашли причастного к обману москвички на 32 млн рублей мошенника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция подмосковного Волоколамска нашла афериста, причастного к обману женщины на 32 миллиона рублей в Москве, он дал признательные показания, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется "сотрудник ФСБ". Затем ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счетами что-то не так, поэтому все деньги нужно перевести на "безопасный счет".
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После этого, телефонные аферисты еще несколько дней звонили женщине. Она взяла в долг у коллеги 3 миллиона рублей, а также, поверив, что неизвестные оформили на нее кредит, заложила в ломбард автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.
По словам собеседника агентства, 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины.
"Мужчина во всем сознался", - заключил собеседник агентства.
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ПроисшествияВолоколамскМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)мошенникиМошенничество
 
 
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