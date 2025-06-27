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В Хабаровске будут судить иностранного афериста, обманувшего россиян - РИА Новости, 27.06.2025
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16:22 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/aferist-2025868022.html
В Хабаровске будут судить иностранного афериста, обманувшего россиян
В Хабаровске будут судить иностранного афериста, обманувшего россиян - РИА Новости, 27.06.2025
В Хабаровске будут судить иностранного афериста, обманувшего россиян
Иностранного афериста будут судить в Хабаровске, обманувшего пятерых жителей из трех регионов страны на 35 миллионов рублей, сообщает полиция Хабаровского края. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:22:00+03:00
2025-06-27T16:22:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Иностранного афериста будут судить в Хабаровске, обманувшего пятерых жителей из трех регионов страны на 35 миллионов рублей, сообщает полиция Хабаровского края. По данным ведомства, с сентября 2022 по март 2023 года 34-летний уроженец Закавказья входил в доверие к потерпевшим, представляясь сотрудником силовых структур, который имеет множество знакомств с влиятельными людьми и может помочь в различных ситуациях, и предлагал помощь в приобретении по низкой цене стройматериалов, арестованных автомобилей, тракторов и коммерческих помещений в Москве. Также он обещал содействовать в получении господдержки для бизнеса или занимал крупные суммы у доверчивых людей. "От действий афериста пострадали пятеро граждан. Жители Хабаровского, Приморского краев и города Москвы... Общий ущерб, причиненный потерпевшим гражданам, составил более 35 миллионов рублей", - сообщает полиция. Отмечается, что расследование уголовного дела по части 4 статьи159 УК РФ (мошенничество), окончено. Часть похищенных денег возвращена потерпевшим, также наложен арест на изъятые денежные средства в сумме 42 тысячи рублей. Уточняется, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности. Полиция сообщает также, что на момент возбуждения уголовного дела обвиняемый находился на территории России законно. В настоящее время срок законного пребывания на территории РФ истек, в связи с чем, подсудимый помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровску.
https://ria.ru/20250210/primore-1998334818.html
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происшествия, россия, хабаровск, москва
Происшествия, Россия, Хабаровск, Москва
В Хабаровске будут судить иностранного афериста, обманувшего россиян

В Хабаровске будут судить обманувшего пятерых россиян на 35 млн руб иностранца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Иностранного афериста будут судить в Хабаровске, обманувшего пятерых жителей из трех регионов страны на 35 миллионов рублей, сообщает полиция Хабаровского края.
По данным ведомства, с сентября 2022 по март 2023 года 34-летний уроженец Закавказья входил в доверие к потерпевшим, представляясь сотрудником силовых структур, который имеет множество знакомств с влиятельными людьми и может помочь в различных ситуациях, и предлагал помощь в приобретении по низкой цене стройматериалов, арестованных автомобилей, тракторов и коммерческих помещений в Москве. Также он обещал содействовать в получении господдержки для бизнеса или занимал крупные суммы у доверчивых людей.
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"От действий афериста пострадали пятеро граждан. Жители Хабаровского, Приморского краев и города Москвы... Общий ущерб, причиненный потерпевшим гражданам, составил более 35 миллионов рублей", - сообщает полиция.
Отмечается, что расследование уголовного дела по части 4 статьи159 УК РФ (мошенничество), окончено. Часть похищенных денег возвращена потерпевшим, также наложен арест на изъятые денежные средства в сумме 42 тысячи рублей.
Уточняется, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности.
Полиция сообщает также, что на момент возбуждения уголовного дела обвиняемый находился на территории России законно. В настоящее время срок законного пребывания на территории РФ истек, в связи с чем, подсудимый помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровску.
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