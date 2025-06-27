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В Адыгее осудили родителей девочки, умершей от истязаний - РИА Новости, 27.06.2025
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16:26 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/adygeya-2025870889.html
В Адыгее осудили родителей девочки, умершей от истязаний
В Адыгее осудили родителей девочки, умершей от истязаний - РИА Новости, 27.06.2025
В Адыгее осудили родителей девочки, умершей от истязаний
Суд в Адыгее приговорил к 13 годам и 3 годам и 4 месяцам заключения родителей трехлетней девочки, умершей от истязаний, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:26:00+03:00
2025-06-27T16:26:00+03:00
происшествия
россия
республика адыгея
адыгейск
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Суд в Адыгее приговорил к 13 годам и 3 годам и 4 месяцам заключения родителей трехлетней девочки, умершей от истязаний, сообщило СУСК РФ по республике. По данным следствия, родители ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности по воспитанию малолетней дочери и систематически истязали ее, били руками и подручными предметами, причиняли физические и психические страдания. 30 мая 2024 года, по информации СУСК, мать девочки сильно избила ее, в результате чего от тяжких телесных травм ребенок скончался в тот же день. "Собранные следственными органами СК России по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о совершении преступлений в отношении трехлетней жительницы города Адыгейск, смерть которой наступила от полученных насильственных телесных повреждений... Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы 13 лет в колонии общего режима. Второму фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также следователи установили, что женщина подавала заявление о выдаче ежемесячного пособия в рамках социальной поддержки, предоставив ложные сведения, в результате чего ей было выплачено 130 тысяч рублей. Сообщается, что мать погибшей девочки признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть), пунктами "г", "д" "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Отец девочки признан виновным по пунктам "г", "д" "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
https://ria.ru/20250624/dagestan-2025151920.html
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происшествия, россия, республика адыгея, адыгейск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Адыгейск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Адыгее осудили родителей девочки, умершей от истязаний

В Адыгее вынесли приговор родителям умершей от истязаний трехлетней девочки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Суд в Адыгее приговорил к 13 годам и 3 годам и 4 месяцам заключения родителей трехлетней девочки, умершей от истязаний, сообщило СУСК РФ по республике.
По данным следствия, родители ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности по воспитанию малолетней дочери и систематически истязали ее, били руками и подручными предметами, причиняли физические и психические страдания. 30 мая 2024 года, по информации СУСК, мать девочки сильно избила ее, в результате чего от тяжких телесных травм ребенок скончался в тот же день.
"Собранные следственными органами СК России по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о совершении преступлений в отношении трехлетней жительницы города Адыгейск, смерть которой наступила от полученных насильственных телесных повреждений... Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы 13 лет в колонии общего режима. Второму фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также следователи установили, что женщина подавала заявление о выдаче ежемесячного пособия в рамках социальной поддержки, предоставив ложные сведения, в результате чего ей было выплачено 130 тысяч рублей.
Сообщается, что мать погибшей девочки признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть), пунктами "г", "д" "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
Отец девочки признан виновным по пунктам "г", "д" "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
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