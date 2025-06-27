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Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится - РИА Новости, 27.06.2025
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16:42 27.06.2025 (обновлено: 22:15 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/adam--2025877851.html
Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится
Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится - РИА Новости, 27.06.2025
Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:42:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. "Женится мой брат Адам", — написала Кадырова в социальной сети Instagram* (запрещена в России как экстремистская), отвечая на вопрос подписчицы, кто вступает в брак. По ее словам, свадьба пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать "кусочек праздника" она заметила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей. Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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рамзан кадыров, россия, общество
Рамзан Кадыров, Россия, Общество
Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится

Дочь главы Чечни Кадырова Айшат сообщила, что ее брат Адам женится

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни.
"Женится мой брат Адам", — написала Кадырова в социальной сети Instagram* (запрещена в России как экстремистская), отвечая на вопрос подписчицы, кто вступает в брак.
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По ее словам, свадьба пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать "кусочек праздника" она заметила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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