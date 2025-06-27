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В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам
В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам - РИА Новости, 27.06.2025
В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам
Брянская областная дума законодательно закрепила административную ответственность за склонение женщин к аборту, размер штрафа составит от тысячи рублей для... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:42:00+03:00
2025-06-27T12:42:00+03:00
2025-06-27T12:42:00+03:00
общество
брянская областная дума
брянская область
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Брянская областная дума законодательно закрепила административную ответственность за склонение женщин к аборту, размер штрафа составит от тысячи рублей для граждан до 100 тысяч рублей для юрлиц, сообщил РИА Новости председатель регионального парламента Валентин Суббот. В конце мая депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к аборту. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года и устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение женщин к абортам. "На очередном заседании регионального парламента внесены поправки в закон "Об административных правонарушениях на территории Брянской области", обеспечивающие исполнение установленного ранее запрета склонения к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за склонение женщин к аборту нарушителей ждёт административная ответственность. Для обычных граждан размер штрафа составит от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 100 тысяч рублей", – рассказал агентству Суббот. Председатель облдумы добавил, что закон о запрете склонения к аборту направлен на повышение рождаемости, социальную поддержку беременных женщин и защиту семьи от информационных угроз. По его словам, право на возбуждение дел об административных правонарушениях по этому закону передано ведомству, отвечающему за здравоохранение.
https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянская областная дума, брянская область
Общество, Брянская областная Дума, Брянская область
В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам
Брянская облдума ввела штрафы до ста тысяч рублей за склонение женщин к абортам
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Брянская областная дума законодательно закрепила административную ответственность за склонение женщин к аборту, размер штрафа составит от тысячи рублей для граждан до 100 тысяч рублей для юрлиц, сообщил РИА Новости председатель регионального парламента Валентин Суббот.
В конце мая депутаты Брянской областной думы
приняли закон о запрете склонения к аборту. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года и устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение женщин к абортам.
"На очередном заседании регионального парламента внесены поправки в закон "Об административных правонарушениях на территории Брянской области", обеспечивающие исполнение установленного ранее запрета склонения к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за склонение женщин к аборту нарушителей ждёт административная ответственность. Для обычных граждан размер штрафа составит от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 100 тысяч рублей", – рассказал агентству Суббот.
Председатель облдумы добавил, что закон о запрете склонения к аборту направлен на повышение рождаемости, социальную поддержку беременных женщин и защиту семьи от информационных угроз. По его словам, право на возбуждение дел об административных правонарушениях по этому закону передано ведомству, отвечающему за здравоохранение.