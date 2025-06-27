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Армянские священники будут находиться у суда в поддержку архиепископа - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
22:01 27.06.2025 (обновлено: 22:02 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/aats-2025950896.html
Армянские священники будут находиться у суда в поддержку архиепископа
Армянские священники будут находиться у суда в поддержку архиепископа - РИА Новости, 27.06.2025
Армянские священники будут находиться у суда в поддержку архиепископа
Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила, что священники и верующие будут находиться у зданий Следственного комитета и суда в поддержку архиепископа Микаела РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:01:00+03:00
2025-06-27T22:02:00+03:00
религия
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
преследование карапетяна в армении
микаел аджапахян (архиепископ)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила, что священники и верующие будут находиться у зданий Следственного комитета и суда в поддержку архиепископа Микаела Аджапахяна. "Призываем чад нашего народа сохранять ту же преданность и стоять рядом с родной Церковью, вознося молитвы за благолепие Святого Эчмиадзина и за мир в Отечестве. Духовенство вместе с верующими будет находиться у зданий Следственного комитета и суда — в поддержку архиепископа Микаела Аджапахяна. Мы ожидаем от суда справедливого постановления. Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами защищать права Церкви и духовенства", – говорится в заявлении резиденции католикоса Эчмиадзина, размещенного в Telegram-канале Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ на русском языке. Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван, передавал корреспондент РИА Новости. Ранее суд в Ереване арестовал политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна на два месяца. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу. Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025949087.html
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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ), армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ), Армянская апостольская церковь
Армянские священники будут находиться у суда в поддержку архиепископа

ААЦ: священники и верующие будут находится у суда в поддержку Аджапахяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила, что священники и верующие будут находиться у зданий Следственного комитета и суда в поддержку архиепископа Микаела Аджапахяна.
"Призываем чад нашего народа сохранять ту же преданность и стоять рядом с родной Церковью, вознося молитвы за благолепие Святого Эчмиадзина и за мир в Отечестве. Духовенство вместе с верующими будет находиться у зданий Следственного комитета и суда — в поддержку архиепископа Микаела Аджапахяна. Мы ожидаем от суда справедливого постановления. Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами защищать права Церкви и духовенства", – говорится в заявлении резиденции католикоса Эчмиадзина, размещенного в Telegram-канале Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ на русском языке.
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Аджапахян попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры Армении
Вчера, 21:51
Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван, передавал корреспондент РИА Новости. Ранее суд в Ереване арестовал политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна на два месяца.
Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Вчера, 15:06
Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киркоров об аресте Карапетяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными
Вчера, 14:02
 
РелигияАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)Преследование Карапетяна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)Армянская апостольская церковь
 
 
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