Армянские священники будут находиться у суда в поддержку архиепископа
ААЦ: священники и верующие будут находится у суда в поддержку Аджапахяна
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) заявила, что священники и верующие будут находиться у зданий Следственного комитета и суда в поддержку архиепископа Микаела Аджапахяна.
"Призываем чад нашего народа сохранять ту же преданность и стоять рядом с родной Церковью, вознося молитвы за благолепие Святого Эчмиадзина и за мир в Отечестве. Духовенство вместе с верующими будет находиться у зданий Следственного комитета и суда — в поддержку архиепископа Микаела Аджапахяна. Мы ожидаем от суда справедливого постановления. Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами защищать права Церкви и духовенства", – говорится в заявлении резиденции католикоса Эчмиадзина, размещенного в Telegram-канале Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ на русском языке.
Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван, передавал корреспондент РИА Новости. Ранее суд в Ереване арестовал политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна на два месяца.
Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу.
Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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