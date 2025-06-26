https://ria.ru/20250626/zhkkh-2025473522.html
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 26.06.2025
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ
Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:17:00+03:00
2025-06-26T02:17:00+03:00
2025-06-26T05:20:00+03:00
жкх
москва
дмитрий осянин
госдума рф
рэу имени г. в. плеханова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.По его словам, для подготовки к нововведению гражданам следует проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальную информацию и планировать бюджет, исходя из новых сроков оплаты ЖКХ."Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета", — считает Осянин.Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать гражданам время для перехода и адаптации к новым правилам.
https://ria.ru/20250625/voda-2025230336.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, москва, дмитрий осянин, госдума рф, рэу имени г. в. плеханова, общество
ЖКХ, Москва, Дмитрий Осянин, Госдума РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ
Доцент Осянин: с 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней