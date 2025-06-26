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Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 26.06.2025
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02:17 26.06.2025 (обновлено: 05:20 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zhkkh-2025473522.html
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 26.06.2025
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ
Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:17:00+03:00
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жкх
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дмитрий осянин
госдума рф
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.По его словам, для подготовки к нововведению гражданам следует проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальную информацию и планировать бюджет, исходя из новых сроков оплаты ЖКХ.&quot;Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета&quot;, — считает Осянин.Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать гражданам время для перехода и адаптации к новым правилам.
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жкх, москва, дмитрий осянин, госдума рф, рэу имени г. в. плеханова, общество
ЖКХ, Москва, Дмитрий Осянин, Госдума РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Доцент Осянин: с 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, для подготовки к нововведению гражданам следует проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальную информацию и планировать бюджет, исходя из новых сроков оплаты ЖКХ.
«

"Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета", — считает Осянин.

Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать гражданам время для перехода и адаптации к новым правилам.
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