https://ria.ru/20250626/zhkkh-2025473522.html

Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 26.06.2025

Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:17:00+03:00

2025-06-26T02:17:00+03:00

2025-06-26T05:20:00+03:00

жкх

москва

дмитрий осянин

госдума рф

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.По его словам, для подготовки к нововведению гражданам следует проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальную информацию и планировать бюджет, исходя из новых сроков оплаты ЖКХ."Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета", — считает Осянин.Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать гражданам время для перехода и адаптации к новым правилам.

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жкх, москва, дмитрий осянин, госдума рф, рэу имени г. в. плеханова, общество