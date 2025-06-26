https://ria.ru/20250626/zhitel-2025518274.html

Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей

Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей - РИА Новости, 26.06.2025

Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей

Житель Красноярского края обвиняется в покушении на убийство своих соседей по даче, они долго конфликтовали между собой из-за высоты забора и посадки деревьев,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:28:00+03:00

2025-06-26T11:28:00+03:00

2025-06-26T11:28:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Житель Красноярского края обвиняется в покушении на убийство своих соседей по даче, они долго конфликтовали между собой из-за высоты забора и посадки деревьев, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Следователем следственного отдела по ЗАТО город Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение 66-летнему жителю Железногорска в покушении на убийство двух соседей по дачному участку", - говорится в сообщении. По версии следствия, конфликт между мужчиной и его соседями длится несколько лет, причиной стали споры о высоте забора и посадке деревьев. Накопленная обида не давала покоя мужчине, и 22 июня, скрывшись в лесу недалеко от контрольно-пропускного пункта №2, он выстрелил дробью из самодельного обреза ружья по движущемуся автомобилю, в котором находились его соседи – супружеская пара. Дробь попала в корпус автомобиля, а также в боковое и лобовое стекло, однако пенсионеры не пострадали. Обвиняемый скрылся с места преступления и закопал оружие с патронами в лесу. В региональном СК уточняют, что фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе следствия оружие было изъято.

https://realty.ria.ru/20250519/konflikt-2017083989.html

https://ria.ru/20250501/sud-2014601534.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)