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Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей
Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей - РИА Новости, 26.06.2025
Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей
Житель Красноярского края обвиняется в покушении на убийство своих соседей по даче, они долго конфликтовали между собой из-за высоты забора и посадки деревьев,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:28:00+03:00
2025-06-26T11:28:00+03:00
2025-06-26T11:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Житель Красноярского края обвиняется в покушении на убийство своих соседей по даче, они долго конфликтовали между собой из-за высоты забора и посадки деревьев, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Следователем следственного отдела по ЗАТО город Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение 66-летнему жителю Железногорска в покушении на убийство двух соседей по дачному участку", - говорится в сообщении. По версии следствия, конфликт между мужчиной и его соседями длится несколько лет, причиной стали споры о высоте забора и посадке деревьев. Накопленная обида не давала покоя мужчине, и 22 июня, скрывшись в лесу недалеко от контрольно-пропускного пункта №2, он выстрелил дробью из самодельного обреза ружья по движущемуся автомобилю, в котором находились его соседи – супружеская пара. Дробь попала в корпус автомобиля, а также в боковое и лобовое стекло, однако пенсионеры не пострадали. Обвиняемый скрылся с места преступления и закопал оружие с патронами в лесу. В региональном СК уточняют, что фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе следствия оружие было изъято.
https://realty.ria.ru/20250519/konflikt-2017083989.html
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей
Жителя Красноярского края обвинили в покушении на убийство соседей по даче