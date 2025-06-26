В Калининграде добыли многовековой янтарь с древним тараканом внутри
В Калининграде добыли янтарь с древним тараканом возрастом 35-40 миллионов лет
© Фото : РостехИнклюз с ископаемым тараканом, добытый на Калининградском янтарном комбинате
© Фото : Ростех
Инклюз с ископаемым тараканом, добытый на Калининградском янтарном комбинате
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. На Калининградском янтарном комбинате Ростеха обнаружили янтарь возрастом 35-40 миллионов лет, внутри которого сохранился древний таракан, как сообщает пресс-служба компании.
"На Калининградском янтарном комбинате госкорпорации Ростех найден инклюз, содержащий полностью сохранившегося ископаемого таракана. По оценкам экспертов, возраст этого древнего насекомого составляет 35-40 миллионов лет. Этот уникальный образец станет одним из центральных лотов на единственном в своем роде аукционе редкого янтаря, который пройдет 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума", - говорится в пресс-релизе.
"На Калининградском янтарном комбинате госкорпорации Ростех найден инклюз, содержащий полностью сохранившегося ископаемого таракана. По оценкам экспертов, возраст этого древнего насекомого составляет 35-40 миллионов лет. Этот уникальный образец станет одним из центральных лотов на единственном в своем роде аукционе редкого янтаря, который пройдет 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума", - говорится в пресс-релизе.
В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы
16 марта 2024, 12:55
Сообщается, что инклюз был найден в процессе ручной сортировки и весит всего семь граммов. Насекомое из отряда Blattodea оказалось запечатанным в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 миллиметр. Таракан застыв в древней смоле, расположен близко к поверхности, что позволяет в деталях рассмотреть крылья, лапы и голову насекомого.
"Это очень любопытный экземпляр янтаря, который мы исследовали. Он относится к наиболее крупным представителям тараканообразных, обнаруженным нами за последние пять лет. Ему не менее 35-40 миллионов лет", - отмечает специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина в пресс-релизе.
Миллионы лет назад, из-за теплого влажного климата и лесных пожаров, смола древних деревьев оставалась в жидком состоянии, становясь ловушкой для самых разных созданий. Насекомые попадали в нее с потоками ветра, другие были привлечены блестящей поверхностью, а некоторые оказались захвачены неожиданно падающей каплей. После того как они прилипли, их захлестывали новые слои смолы. В среднем инклюзы составляют 7-9% от общего объема добываемого янтаря.
АО "Калининградский янтарный комбинат" — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла, осуществляющее весь процесс от добычи сырого янтаря до создания ювелирных и сувенирных изделий. Комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
"Это очень любопытный экземпляр янтаря, который мы исследовали. Он относится к наиболее крупным представителям тараканообразных, обнаруженным нами за последние пять лет. Ему не менее 35-40 миллионов лет", - отмечает специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина в пресс-релизе.
Миллионы лет назад, из-за теплого влажного климата и лесных пожаров, смола древних деревьев оставалась в жидком состоянии, становясь ловушкой для самых разных созданий. Насекомые попадали в нее с потоками ветра, другие были привлечены блестящей поверхностью, а некоторые оказались захвачены неожиданно падающей каплей. После того как они прилипли, их захлестывали новые слои смолы. В среднем инклюзы составляют 7-9% от общего объема добываемого янтаря.
АО "Калининградский янтарный комбинат" — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла, осуществляющее весь процесс от добычи сырого янтаря до создания ювелирных и сувенирных изделий. Комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.