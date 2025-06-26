https://ria.ru/20250626/yandeks-2025655817.html
Более 8 тысяч человек участвовали в фестивале Яндекса Young Con
Более 8 тысяч человек участвовали в фестивале Яндекса Young Con - РИА Новости, 26.06.2025
Более 8 тысяч человек участвовали в фестивале Яндекса Young Con
Более 8 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов собрал прошедший в Москве Young Con - фестиваль для тех, кто уже работает в ИТ или только выбирает... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:20:00+03:00
2025-06-26T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов собрал прошедший в Москве Young Con - фестиваль для тех, кто уже работает в ИТ или только выбирает профессию , сообщает пресс-служба Яндекса. Для участников работала ярмарка вакансий, прошли карьерные консультации, воркшопы и пробные собеседования на стажировки. Для школьников на фестивале в этом году появилась зона, посвященная программам Яндекс Образования в ведущих университетах России: бакалавриат по созданию ИИ-технологий в МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, и Университете Иннополис, Школа анализа данных и курсы факультета компьютерных наук ВШЭ, магистратура по фронтенд-разработке в ИТМО и другим. Участники могли узнать правила поступления, выбрать подходящее направление и пообщаться с преподавателями. На фестивале работало пространство машинного обучения, где гости прокачивались в самых востребованных ML-направлениях. "Также можно было ознакомиться с технологическими разработками от компании и ее сотрудников. Например, посмотреть на роборуку с искусственным интеллектом, способную самостоятельно распознавать и перекладывать предметы; оказаться в "лидарном облаке" — увидеть мир глазами автономного транспорта; а еще проверить в действии робота, который собирает кубик Рубика за 0,203 секунды. Гости увидели и фрагменты выставки "Человек и нейросети: кто кого создает?" — совместного проекта Яндекса и Третьяковской галереи, в которой переосмысляется влияние ИИ на искусство", - говорится в сообщении. На главной сцене перед гостями выступили HR-директор Яндекса Дарья Золотухина, технический директор группы поиска и рекламных технологий Алексей Гусаков, глава еком-сервисов Роман Маресов и другие эксперты компании. Они рассказали о том, как строить карьеру в эпоху ИИ, поделились карьерными лайфхаками. Среди других выступающих были ученый и популяризатор науки Владимир Сурдин, артист, блогер и предприниматель Денис Кукояка, ведущий подкаста о бизнесе Глеб Соломин и автор популярного научно-развлекательного проекта Ян Топлес. После выступлений спикеров на главной сцене прошел финал "Баттла вузов" — турнира по программированию среди студентов. В этом году первое место занял студент Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Виктор Кривощеков. "Главный итог и радость фестиваля для меня — видеть столько заинтересованных в ИТ молодых людей, собравшихся вместе. И иметь возможность честно говорить с ними о том, что новый мир, где ИИ все стремительно меняет, не такой уж и страшный. Мы рады исследовать его вместе и помогать молодым ребятам находить в нем себя", — приводится в сообщении комментарий Золотухиной.
https://ria.ru/20250611/yandeks-2021937165.html
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москва, россия, яндекс, it-индустрия, технологии
Москва, Россия, Яндекс, IT-индустрия, Технологии
Более 8 тысяч человек участвовали в фестивале Яндекса Young Con
Яндекс провел фестиваль для всех, кто хочет осваивать ИТ
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов собрал прошедший в Москве Young Con - фестиваль для тех, кто уже работает в ИТ или только выбирает профессию , сообщает пресс-служба Яндекса.
Для участников работала ярмарка вакансий, прошли карьерные консультации, воркшопы и пробные собеседования на стажировки.
Для школьников на фестивале в этом году появилась зона, посвященная программам Яндекс Образования в ведущих университетах России: бакалавриат по созданию ИИ-технологий в МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, и Университете Иннополис, Школа анализа данных и курсы факультета компьютерных наук ВШЭ, магистратура по фронтенд-разработке в ИТМО и другим. Участники могли узнать правила поступления, выбрать подходящее направление и пообщаться с преподавателями.
На фестивале работало пространство машинного обучения, где гости прокачивались в самых востребованных ML-направлениях.
"Также можно было ознакомиться с технологическими разработками от компании и ее сотрудников. Например, посмотреть на роборуку с искусственным интеллектом, способную самостоятельно распознавать и перекладывать предметы; оказаться в "лидарном облаке" — увидеть мир глазами автономного транспорта; а еще проверить в действии робота, который собирает кубик Рубика за 0,203 секунды. Гости увидели и фрагменты выставки "Человек и нейросети: кто кого создает?" — совместного проекта Яндекса и Третьяковской галереи, в которой переосмысляется влияние ИИ на искусство", - говорится в сообщении.
На главной сцене перед гостями выступили HR-директор Яндекса Дарья Золотухина, технический директор группы поиска и рекламных технологий Алексей Гусаков, глава еком-сервисов Роман Маресов и другие эксперты компании. Они рассказали о том, как строить карьеру в эпоху ИИ, поделились карьерными лайфхаками. Среди других выступающих были ученый и популяризатор науки Владимир Сурдин, артист, блогер и предприниматель Денис Кукояка, ведущий подкаста о бизнесе Глеб Соломин и автор популярного научно-развлекательного проекта Ян Топлес.
После выступлений спикеров на главной сцене прошел финал "Баттла вузов" — турнира по программированию среди студентов. В этом году первое место занял студент Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Виктор Кривощеков.
"Главный итог и радость фестиваля для меня — видеть столько заинтересованных в ИТ молодых людей, собравшихся вместе. И иметь возможность честно говорить с ними о том, что новый мир, где ИИ все стремительно меняет, не такой уж и страшный. Мы рады исследовать его вместе и помогать молодым ребятам находить в нем себя", — приводится в сообщении комментарий Золотухиной.