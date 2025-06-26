https://ria.ru/20250626/vzryv-2025684510.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:04:00+03:00
2025-06-26T23:04:00+03:00
2025-06-26T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По состоянию на 22.53, тревога объявлена в девяти регионах Украины, в том числе и в Николаевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, николаевская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область, Страна.ua
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога