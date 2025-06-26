https://ria.ru/20250626/vzryv-2025684510.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:04:00+03:00

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2025-06-26T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По состоянию на 22.53, тревога объявлена в девяти регионах Украины, в том числе и в Николаевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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