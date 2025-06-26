https://ria.ru/20250626/vzryv-2025667688.html

В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие

В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.06.2025

В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие

Неустановленный предмет взорвался в Калининграде, пострадали двое подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:24:00+03:00

2025-06-26T20:24:00+03:00

2025-06-26T22:22:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Неустановленный предмет взорвался в Калининграде, пострадали двое подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС."Двое подростков играли с неустановленным предметом. Что это было — пока неизвестно, возможно, газовый баллон. На место выехали саперы. Там был хлопок или взрыв, что-то сдетонировало. Подростки получили ожоги, их увезли в больницу, но врачи сказали, что ожоги несильные, поскольку взрыв был на улице", — уточнили агентству в ведомстве.Как указало в Telegram-канале региональное управление МВД, на месте происшествия работают полицейские."По предварительным данным, компания подростков нашла на улице кислородный баллон, который взорвался рядом с костром, разведенным несовершеннолетними. В результате происшествия пострадали два подростка в возрасте 14 и 16 лет. В настоящее время оба госпитализированы", — говорится в сообщении.В свою очередь, Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

https://ria.ru/20250626/moskva-2025566665.html

калининград

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Неустановленный предмет, взорвавшийся в Калининграде Неустановленный предмет, возможно, газовый баллон, взорвался в Калининграде, пострадали двое подростков, сообщили в МЧС региона РИА Новости 2025-06-26T20:24 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград