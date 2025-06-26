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В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие
В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.06.2025
В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие
Неустановленный предмет взорвался в Калининграде, пострадали двое подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:24:00+03:00
2025-06-26T20:24:00+03:00
2025-06-26T22:22:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Неустановленный предмет взорвался в Калининграде, пострадали двое подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС."Двое подростков играли с неустановленным предметом. Что это было — пока неизвестно, возможно, газовый баллон. На место выехали саперы. Там был хлопок или взрыв, что-то сдетонировало. Подростки получили ожоги, их увезли в больницу, но врачи сказали, что ожоги несильные, поскольку взрыв был на улице", — уточнили агентству в ведомстве.Как указало в Telegram-канале региональное управление МВД, на месте происшествия работают полицейские."По предварительным данным, компания подростков нашла на улице кислородный баллон, который взорвался рядом с костром, разведенным несовершеннолетними. В результате происшествия пострадали два подростка в возрасте 14 и 16 лет. В настоящее время оба госпитализированы", — говорится в сообщении.В свою очередь, Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.
https://ria.ru/20250626/moskva-2025566665.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Неустановленный предмет, взорвавшийся в Калининграде
Неустановленный предмет, возможно, газовый баллон, взорвался в Калининграде, пострадали двое подростков, сообщили в МЧС региона РИА Новости
2025-06-26T20:24
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининград
В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие
В Калининграде взорвался, возможно, газовый баллон, пострадали двое подростков