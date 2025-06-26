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В Назрани прогремел взрыв у частного образовательного учреждения - РИА Новости, 26.06.2025
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11:30 26.06.2025 (обновлено: 12:29 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vzryv-2025519103.html
В Назрани прогремел взрыв у частного образовательного учреждения
В Назрани прогремел взрыв у частного образовательного учреждения - РИА Новости, 26.06.2025
В Назрани прогремел взрыв у частного образовательного учреждения
Взрыв произошел рядом со зданием частного образовательного учреждения в Назрани, никто не пострадал, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:30:00+03:00
2025-06-26T12:29:00+03:00
происшествия
назрань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Взрыв произошел рядом со зданием частного образовательного учреждения в Назрани, никто не пострадал, сообщило региональное МВД. "Сегодня около трех часов ночи в г. Назрани произошел взрыв неустановленного предмета рядом со зданием одного из частных образовательных учреждений. В результате произошедшего незначительно поврежден фасад здания, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. С места происшествия изъяты материалы и предметы, имеющие оперативный и следственный интерес. "Принимаются меры для установления личности причастных к совершению противоправного деяния, их местонахождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в МВД. Там также отметили, что опубликованная некоторыми СМИ информация, что это учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России, не соответствует действительности. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о Северо-Кавказском колледже полиции, который является частным образовательным учреждением среднего профессионального образования.
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РИА Новости
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происшествия, назрань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Назрань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Назрани прогремел взрыв у частного образовательного учреждения

В Назрани при взрыве у частного образовательного учреждения никто не пострадал

© Фото : МВД по Республике ИнгушетияМесто взрыва у частного образовательного учреждения в Назрани
Место взрыва у частного образовательного учреждения в Назрани - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : МВД по Республике Ингушетия
Место взрыва у частного образовательного учреждения в Назрани
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НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Взрыв произошел рядом со зданием частного образовательного учреждения в Назрани, никто не пострадал, сообщило региональное МВД.
"Сегодня около трех часов ночи в г. Назрани произошел взрыв неустановленного предмета рядом со зданием одного из частных образовательных учреждений. В результате произошедшего незначительно поврежден фасад здания, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© Фото : МВД по Республике ИнгушетияМесто взрыва у частного образовательного учреждения в Назрани
Место взрыва у частного образовательного учреждения в Назрани - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : МВД по Республике Ингушетия
Место взрыва у частного образовательного учреждения в Назрани
С места происшествия изъяты материалы и предметы, имеющие оперативный и следственный интерес.
"Принимаются меры для установления личности причастных к совершению противоправного деяния, их местонахождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в МВД.
Там также отметили, что опубликованная некоторыми СМИ информация, что это учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России, не соответствует действительности.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о Северо-Кавказском колледже полиции, который является частным образовательным учреждением среднего профессионального образования.
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ПроисшествияНазраньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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