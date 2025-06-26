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Семь человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в Свердловской области

Семь человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в Свердловской области - РИА Новости, 26.06.2025

Семь человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в Свердловской области

Семь человек пострадали при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:54:00+03:00

2025-06-26T05:54:00+03:00

2025-06-26T06:39:00+03:00

происшествия

жилье

свердловская область

ивдель

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Семь человек пострадали при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона. В ночь на четверг в пятиэтажном четырехподъездном доме произошел хлопок с последующим горением. По данным региональной полиции, погибли два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона. "По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую ЦРБ. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры", - говорится в сообщении. По данным властей, из дома эвакуированы 29 человек, в том числе 8 детей. Администрацией Ивделя развернут пункт временного размещения в гостинице "Ивдель", пока все жители разместились у родственников. Для оценки состояния несущей конструкции дома будут привлечены специалисты из Екатеринбурга. Региональное управление СК РФ по факту ЧП возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20250623/podmosove-2024876985.html

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свердловская область

ивдель

екатеринбург

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происшествия, жилье, свердловская область, ивдель, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)