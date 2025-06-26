https://ria.ru/20250626/vsu-2025684264.html
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР
Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:59:00+03:00
2025-06-26T22:59:00+03:00
2025-06-26T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 21.45 атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. "По оперативным линиям управления... за 26 июня по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): ГКОУ "Горловская СШИ № 25" по ул. Черняховского", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ также в 18.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
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ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР
ВСУ атаковали школу-интернат в Никитовском районе Горловки