https://ria.ru/20250626/vsu-2025684264.html

ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР

ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР

Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:59:00+03:00

2025-06-26T22:59:00+03:00

2025-06-26T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 21.45 атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. "По оперативным линиям управления... за 26 июня по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): ГКОУ "Горловская СШИ № 25" по ул. Черняховского", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ также в 18.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, происшествия