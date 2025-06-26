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ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vsu-2025684264.html
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР
Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:59:00+03:00
2025-06-26T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 21.45 атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. "По оперативным линиям управления... за 26 июня по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): ГКОУ "Горловская СШИ № 25" по ул. Черняховского", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ также в 18.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
ВСУ атаковали школу-интернат в ДНР

ВСУ атаковали школу-интернат в Никитовском районе Горловки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 21.45 атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе.
"По оперативным линиям управления... за 26 июня по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): ГКОУ "Горловская СШИ № 25" по ул. Черняховского", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ также в 18.45 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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