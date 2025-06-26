https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса" - РИА Новости, 26.06.2025
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Атакованный дроном ВСУ 63-летний корреспондент из Китая Лу Юйгуан рассказал, что на его одежде была надпись "Пресса", а в момент взрыва он стоял с микрофоном и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:19:00+03:00
2025-06-26T22:19:00+03:00
2025-06-26T22:19:00+03:00
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Атакованный дроном ВСУ 63-летний корреспондент из Китая Лу Юйгуан рассказал, что на его одежде была надпись "Пресса", а в момент взрыва он стоял с микрофоном и записывал видео. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Мы "стендап" (вид съемки - ред.) делаем, снимаем, и летает FPV (дрон - ред.). Не знаю.. можно видеть, журналист или не журналист. У меня там написано "Press", написано сзади тоже "Press". Конечно да, с микрофоном", – рассказал журналистам Лу Юйгуан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по съемочной группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением.
https://ria.ru/20250626/zhurnalisty-2025669646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, курская область, китай, россия, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Китай, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Атакованный ВСУ корреспондент из Китая: на одежде была надпись "Пресса"