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Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса" - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса" - РИА Новости, 26.06.2025
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Атакованный дроном ВСУ 63-летний корреспондент из Китая Лу Юйгуан рассказал, что на его одежде была надпись "Пресса", а в момент взрыва он стоял с микрофоном и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:19:00+03:00
2025-06-26T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
китай
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Атакованный дроном ВСУ 63-летний корреспондент из Китая Лу Юйгуан рассказал, что на его одежде была надпись "Пресса", а в момент взрыва он стоял с микрофоном и записывал видео. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Мы "стендап" (вид съемки - ред.) делаем, снимаем, и летает FPV (дрон - ред.). Не знаю.. можно видеть, журналист или не журналист. У меня там написано "Press", написано сзади тоже "Press". Конечно да, с микрофоном", – рассказал журналистам Лу Юйгуан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по съемочной группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением.
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в мире, курская область, китай, россия, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Китай, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"

Атакованный ВСУ корреспондент из Китая: на одежде была надпись "Пресса"

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Атакованный дроном ВСУ 63-летний корреспондент из Китая Лу Юйгуан рассказал, что на его одежде была надпись "Пресса", а в момент взрыва он стоял с микрофоном и записывал видео.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
«
"Мы "стендап" (вид съемки - ред.) делаем, снимаем, и летает FPV (дрон - ред.). Не знаю.. можно видеть, журналист или не журналист. У меня там написано "Press", написано сзади тоже "Press". Конечно да, с микрофоном", – рассказал журналистам Лу Юйгуан.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по съемочной группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов
Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКитайРоссияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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