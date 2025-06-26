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В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 26.06.2025 (обновлено: 22:27 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vsu-2025675364.html
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными - РИА Новости, 26.06.2025
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными
Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:25:00+03:00
2025-06-26T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
вооруженные силы украины
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными. Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html
россия
украина
стамбул
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными

В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военнослужащими

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкТретья группа российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках договоренностей в Стамбуле
Третья группа российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках договоренностей в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Третья группа российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках договоренностей в Стамбуле
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.
Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными.
Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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