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В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными - РИА Новости, 26.06.2025
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными
Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:25:00+03:00
2025-06-26T21:25:00+03:00
2025-06-26T22:27:00+03:00
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стамбул
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вооруженные силы украины
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными. Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
2025-06-26T21:25
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными
В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военнослужащими