https://ria.ru/20250626/vsu-2025675364.html

В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными

В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными - РИА Новости, 26.06.2025

В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими военными

Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:25:00+03:00

2025-06-26T21:25:00+03:00

2025-06-26T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

вооруженные силы украины

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022510209_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fb8a4b093a1c398c6c75cecebfc25f4e.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными. Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html

россия

украина

стамбул

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы вернулись домой из украинского плена Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео 2025-06-26T21:25 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, происшествия, московская область (подмосковье)